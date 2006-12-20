Проблемы сноса – на контроле у власти

На совещании был поднят вопрос и о проведении инвестиционного конкурса по освобождению земельных участков от прав третьих лиц «по опыту регионов». Пока процесс затормозился из-за некоторых законодательных нюансов, но есть надежда, что в начале следующего года конкурс в Тюмени все-таки стартует. Ведь, в городе предостаточно ветхого жилфонда, который необходимо снести и расселить, пусть даже в рамках Губернаторской программы. Что касается последней, то и здесь есть свои «заморочки» - как было отмечено, процесс сноса «за областные деньги» затягивается из-за того, что Областной фонд развития жилищного строительства практикует приобретение «доли», а не готовых квартир. Причина, в общем-то, объективная – нет на вторичном рынке достаточного количества квартир «сходных по цене и качеству» (с разрешенным процентом износа), чтобы отселять людей из сносимых домов, отживших свой срок.