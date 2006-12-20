Проблемы сноса – на контроле у власти

В администрации города регулярно проводятся совещания по вопросам сноса жилищного фонда, не пригодного для проживания. Минувшая неделя не явилась исключением – на совещании, которое провел Глава города Сергей СМЕТАНЮК, присутствовали руководители структурных подразделений, в компетенции которых и находится решение такого непростого вопроса как снос.
Как отметил Сергей Иванович, старый жилищный фонд города постепенно сокращается, но по сей день остается достаточно внушительным, а потому – требует к себе особого внимания. Задача состоит в том, чтобы программно ликвидировать ветхий и аварийный муниципальный жилищный фонд и обеспечить граждан, в нем проживающих, благоустроенным жильем, объединив источники финансирования. Под источниками понимается бюджет города и области, федеральные деньги и средства инвесторов, используемые при реализации различных жилищных программ и подпрограмм.
Заместитель Главы города Андрей НИКИТИН доложил, что в настоящее время вопросы сноса взяты на контроль Департаментом градостроительной политики. Его специалисты совместно с сотрудниками городского комитета по жилью и МУ «Тюменский центр по обмену и сносу жилищного фонда» занимаются мониторингом муниципального жилфонда, составляют сводную таблицу, где жилье, подлежащее сносу, разделено на несколько категорий: первая – дома, которые сносят застройщики, освобождая площадки под новое строительство; вторая – дома, сносимые «под государственные и муниципальные нужды», например, - под расширение дороги ул. Профсоюзной Областным фондом развития жилищного строительства; третья категория – по Губернаторской программе ликвидации ветхого и аварийного жилья, и пр. Как доложила заместитель директора Департамента градостроительной политики администрации города Людмила МГЛОСЕК, «таблица готова на 90%, каждый адрес учтен».
В настоящее время в городе насчитывается 1148 ветхих домов из числа муниципальных, 235 из которых должны снести застройщики, освобождая площадки (от прав третьих лиц), полученные от муниципалитета под новую застройку до вступления в силу нового законодательства. Глава города обратил внимание на важность того, чтобы процесс сноса постоянно отслеживался, чтобы было точно известно – какая организация какие дома должна снести, в какие сроки, и как выполняются застройщиками их обязательства.
Как доложили участники совещания, «в городе на сносе работают десятки застройщиков, в том числе 43 организации, по которым дома четко расписаны, но, к сожалению, далеко не все сроки сноса известны». Сергей СМЕТАНЮК распорядился, чтобы информационный пробел был устранен, составлен график сноса пообъектно, отработан с каждым застройщиком. «Наша задача – все сделать в максимально короткие сроки. Дома должны не только заноситься в таблицу, но и сноситься, - сказал Сергей Иванович. - Система мониторинга должна работать четко. Необходимо приглашать застройщиков для бесед в структурные подразделения, выяснять причины затягивания сроков сноса старого жилфонда и по возможности ускорять процесс освобождения участков».
На совещании был поднят вопрос и о проведении инвестиционного конкурса по освобождению земельных участков от прав третьих лиц «по опыту регионов». Пока процесс затормозился из-за некоторых законодательных нюансов, но есть надежда, что в начале следующего года конкурс в Тюмени все-таки стартует. Ведь, в городе предостаточно ветхого жилфонда, который необходимо снести и расселить, пусть даже в рамках Губернаторской программы. Что касается последней, то и здесь есть свои «заморочки» - как было отмечено, процесс сноса «за областные деньги» затягивается из-за того, что Областной фонд развития жилищного строительства практикует приобретение «доли», а не готовых квартир. Причина, в общем-то, объективная – нет на вторичном рынке достаточного количества квартир «сходных по цене и качеству» (с разрешенным процентом износа), чтобы отселять людей из сносимых домов, отживших свой срок.
В ходе совещания прозвучала информация, что как фондом, так и застройщиками нередко приобретаются квартиры без учета потребностей собственников и нанимателей, переселяемых из сносимого фонда (не соблюдается процентное отношение 1-, 2-, 3-комнатных квартир, площадь). Говоря о взаимодействии городской администрации с Областным фондом, Сергей СМЕТАНЮК заметил, что город должен отслеживать процесс подготовки реестра квартир, предоставляемых для отселения граждан и, по большому счету, «диктовать условия». Должно быть тесное взаимодействие специалистов всех подразделений, занятых решением квартирного вопроса граждан. Необходимо «проговорить все вопросы и оптимизировать отношения». Ведь, работы на всех хватит.
В настоящее время необходимо обследовать 814 домов старого жилфонда, оформить документы – какие-то строения подлежат сносу, какие-то – реконструкции и последующей эксплуатации (возможно, - фирмами под офисные и торговые нужды). Что касается сноса, то у Главы города есть намерения отследить «работоспособность и порядочность» застройщиков на существующих площадках, и с учетом этого кого-то привлекать для дальнейшей работы в интересах города, а кому-то дорога к площадкам «со сносом» будет заказана. Сергей Иванович распорядился - «в накладку на Генеральный план города сделать разбивку территорий, подлежащих реконструкции, разобраться с этими вопросами до конца года и разработать план сноса домов, не пригодных для проживания, на 2007 год». Таким образом, 1148 домов должны быть максимально расписаны по срокам.
Проблемы сноса – на контроле у городской власти. Это доказывают регулярные совещания у Главы города. Значит, «деревня» в областном центре должна посторониться и дать дорогу новым архитектурным объемам – объектам жилищного строительства и соцкультбыта, а также зеленым массивам - паркам и скверам. Процесс превращения «столицы деревень» в столицу Сибири продолжается…
С.АХМЕДНАБИЕВА