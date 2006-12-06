Заречные микрорайоны уже давно не являются образом старотюменского захолустья. Деревянные домики сменили монолитные многоэтажки, а «зарека» стала котироваться на рынке недвижимости, как семейные районы с удобной транспортной развязкой и отсутствием пробок по дороге к центру города. Спорткомплекс, крупные торговые центры также сыграли не последнюю роль в статусе Заречных микрорайонов.
О ценах на жилье в Заречных микрорайонах г.Тюмени «КВ» рассказала Людмила БОРОВИНСКИХ, ведущий специалист ЗАО «Тюменская недвижимость».
Пансионаты в Заречных микрорайонах
Такие варианты вложения денежных средств, как покупка пансионатов на указанной территории, очень выгодны и прибыльны. Пансионаты пользуются большим спросом и в найме, и в продаже. Хорошо представлены пансионаты в первом Заречном микрорайоне, во втором их практически нет. Есть стандартные пансионаты, так называемее «болгарки» (общая площадь 14 кв.м, полезная - 9 кв.м), и расширенные (общая площадь 19 кв.м, полезная – 14 кв.м). Стартовая цена стандартных пансионатов начинается от 950 тысяч рублей, расширенные продаются уже 1100 тысяч рублей.
1-комн. квартиры в Заречных микрорайонах
Помимо однокомнатных квартир, на территории Заречных микрорайонов представлены компактные и удобные для проживания «малосемейки», которые имеют совмещенные санузел и ванную комнату. Такие квартиры в Тюмени по уровню проживания близки к однокомнатным, и продаются в настоящее время от 1350 тыс. рублей. Заречные микрорайоны были избавлены «хрущовок» и «брежневок». Поэтому однокомнатные квартиры располагаются в домах улучшенной планировки 121 и 86 серий. Цена таких квартир стартует от 1600 тыс. рублей. Однокомнатных квартир индивидуальной планировки в этих районах на рынке вторичного жилья нет, они предусмотрены только в новостройках, в долевом строительстве.
2-комн. квартиры в Заречных микрорайонах
Двухкомнатные квартиры в домах улучшенных планировок (121 и 86 серии) выставляются на продажу от 2000 тыс. рублей. Тем не менее, двухкомнатные квартиры в блочных домах имеют большую, чем обычно, полезную площадь, но по цене не отличаются от стандартных двухкомнатных.
3-комн. квартиры в Заречных микрорайонах
Заречные микрорайоны не случайно называют семейными, поскольку здесь есть хороший выбор трехкомнатных квартир, а расположенные в микрорайонах школы и спорткомплекс только добавляют удовольствие от проживания семейным парам. Цена на трехкомнатные квартиры зависит и от серии постройки дома, и от полезной площади. Так трехкомнатные квартиры в домах 121 серии выставляются от 2500 тыс. рублей. Возможны варианты и за 2300 тыс. рублей, но это, как правило, первый и последний этажи. Трехкомнатные квартиры в монолитных домах (площадь от 86 кв.м) продаются от 3500 тыс. рублей.
Долевое строительство в Заречных микрорайонах
Долевое строительство в Тюмени набирает обороты. Порадовал жителей Тюмени в этом плане третий Заречный микрорайон. Квартиры индивидуальной планировки вкупе с автостоянками и гаражами это весомый плюс для выбора постоянного места жительства.
А если учесть тот факт, что в третьем микрорайоне открылся и новый торговый центр «Зеленый берег», то перспективы для жизни в этой части города – самые радужные, уверена Людмила Владимировна. - Не скроется и то, что с открытием центра возросли продажи в строящемся микрорайоне. Учитывая приемлемость цен и вышеупомянутые плюсы, квартиры идут нарасхват.
Однокомнатные квартиры площадью до 30 кв.м со сроком сдачи во втором квартале 2007 года продаются по цене от 1350 тыс. рублей. Квартиры площадью от 50 кв.м – от 1700 тыс. рублей.
Трехкомнатные квартиры в долевом строительстве имеют площадь от 85 кв.м и выставляются по цене от 2400 тыс. рублей».