О ценах на жилье в Заречных микрорайонах

Помимо однокомнатных квартир, на территории Заречных микрорайонов представлены компактные и удобные для проживания «малосемейки», которые имеют совмещенные санузел и ванную комнату. Такие квартиры в Тюмени по уровню проживания близки к однокомнатным, и продаются в настоящее время от 1350 тыс. рублей. Заречные микрорайоны были избавлены «хрущовок» и «брежневок». Поэтому однокомнатные квартиры располагаются в домах улучшенной планировки 121 и 86 серий. Цена таких квартир стартует от 1600 тыс. рублей. Однокомнатных квартир индивидуальной планировки в этих районах на рынке вторичного жилья нет, они предусмотрены только в новостройках, в долевом строительстве.