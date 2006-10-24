Международный строительный форум

Форум включает Международный московский конгресс по строительству, а также впервые в рамках форума пройдет общероссийская выставка: «Регионы России - потенциал строительного комплекса», которая позволяет представить региональные программы и проекты, способствующие привлечению инвестиций и требующие федеральной поддержки. В соответствии с Распоряжением Правительства Тюменской области утвержден состав официальной делегации для участия в Международном форуме и выставке, которую возглавляет заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Борис РОЙТБЛАТ.
Побывав на Международном архитектурном фестивале «Зодчество», мы, к сожалению, не смогли остаться на строительный форум. Однако побывали в новом выставочном комплексе «Экспоцентра» и встретились там с Борисом Михайловичем накануне открытия общероссийской выставки, в которую включена экспозиция Тюменской области, по большому счету, в момент окончания ее монтажа и попросили руководителя делегации рассказать о мероприятиях, которые будут сопровождать событие международного масштаба:
- Такое мероприятие как Международный строительный конгресс, посвященный стройиндустрии и «доступному жилью», проводится впервые. Причем, этот выставочный комплекс «Экспоцентра», где мы с вами сейчас находимся, открыл далеко не все свои павильоны, кое-где еще идут отделочные работы. В павильоне №7 представлены многие регионы страны, но не комплексно, а отдельными предприятиями стройиндустрии и строительными компаниями. Коллективный стенд – только у Тюменской области.
На выставке нами представлена продукция предприятий стройиндустрии - завода ЖБИ-5, Винзилинского силикатного завода, Винзилинского завода керамических стеновых материалов, а также материалы, характеризующие реализацию национального проекта – это комплексная застройка микрорайонов, малоэтажное строительство, программы: «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой» и многое другое. На экране будут демонстрироваться два фильма: первый посвящен 420-летию Тюмени – ее людям и достижениям; второй – о строительстве, архитектуре, сохранении памятников культурного наследия, то есть, показывающий градостроительное развитие как областного центра, так и других городов Тюменской области.
В рамках международного форума (в день открытия выставки) пройдет пленарное заседание на тему «Основные тенденции развития строительной индустрии РФ», откроет которое Владимир Яковлев, министр регионального развития Российской Федерации. В программе стоит выступление Сергея Круглика, руководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ и других известных строителям людей. Вторая сессия пленарного заседания будет посвящена новым проектам жилищного финансирования, ипотечного кредитования и накопительных схем приобретения жилья.
На второй день работы форума пройдет «круглый стол» на тему «Инвестиции в строительную отрасль». Со своими программа выступят представители многих регионы, в том числе тех, что разместили свои экспозиции на стендах выставки. Темы очень интересные как для руководителей строительного комплекса регионов, так и для участников рынка строительных услуг. Вернусь в Тюмень – расскажу.
Мы поспешили оставить стенд Тюменской области, где последние «штрихи» в экспозиции наводили руководитель стенда Владимир КОЛОМИЙЦЕВ и заместитель гендиректора по маркетингу ООО «ИССС» Любовь СУХАНОВА, исключительно, чтобы не опоздать на самолет. Как пообещал Борис Михайлович, материалы по строительному форуму будут переданы «КВ» по окончанию мероприятия. Тогда мы расскажем обо всем подробно. Следите за публикациями!
С.АХМЕДНАБИЕВА