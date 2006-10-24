Международный строительный форум

- Такое мероприятие как Международный строительный конгресс, посвященный стройиндустрии и «доступному жилью», проводится впервые. Причем, этот выставочный комплекс «Экспоцентра», где мы с вами сейчас находимся, открыл далеко не все свои павильоны, кое-где еще идут отделочные работы. В павильоне №7 представлены многие регионы страны, но не комплексно, а отдельными предприятиями стройиндустрии и строительными компаниями. Коллективный стенд – только у Тюменской области.