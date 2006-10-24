Чтоб соответствовать мировым стандартам II

Продолжение. Начало в «КВ» № 40
Две недели назад в областном центре прошли специализированные выставки «Строймаркет-2006» и «СкладЭкспо», организованные ОАО «Тюменская ярмарка» при поддержке Правительства Тюменской области. Количество экспонентов составило около 200, в том числе — примерно полсотни тюменских. В торжественном открытии приняли участие: Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ; заместитель губернатора Борис ПЕТРЕНКО; заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Борис РОЙТБЛАТ, генеральный директор ОАО «Тюменская ярмарка» Иван ТЕСТЕШЕВ. В прошлом номере «КВ» мы начали публиковать материалы с данного мероприятия. Сегодня предлагаем вниманию читателей «КВ» обзор выставки через блиц-опрос экспонентов.
Модернизируем производство под выпуск новой продукции…
Одним из стендов выставочной экспозиции, который в первую очередь посетила делегация во главе с Владимиром ЯКУШЕВЫМ, был стенд ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис» (п. Винзили). На заключительной конференции председатель конкурсной комиссии Борис РОЙТБЛАТ вручил этому предприятию Медаль выставки «Строймаркет» в номинации «За разработку и успешное производство новой продукции и продвижение ее на рынок Тюменского региона». Мы подошли к стенду ИССС в последний день работы выставки и поинтересовались впечатлениями у заместителя генерального директора по маркетингу Любови СУХАНОВОЙ:
— … Эта выставка «Строймаркет» — поживее, чем в предыдущие годы. Улучшился качественный и количественный состав участников. Посетители идут и идут… Интерес к нашей продукции высокий, но много недовольных тем, что кирпича на тюменском рынке все равно не хватает. Мы выпускаем 11 млн штук условного кирпича в месяц, и — не хватает. Это потому, что в последнее время значительно увеличились объемы строительства жилья. Конечно, наше предприятие намерено увеличить объемы выпускаемой продукции. В этом направлении ведется определенная работа — уже к имеющимся трем прессам производства Германии в декабре этого года прибудет еще один. Это — установка по производству «колотого кирпича» для офактуривания поверхности. Облицовочный кирпич нового поколения с гидрофобизирующей пропиткой подходит не только для стен, но и для облицовки цоколя.
За счет модернизации (дополнительных прессов и автоклавного оборудования) мы увеличили мощность производства — от 120 млн шт. (проектной) до 140 млн шт. условного кирпича в год. Однако, чтобы строительных материалов хватило всем нашим застройщикам, нужны большие капвложения. Без помощи области предприятиям стройиндустрии региона в разы увеличить выпуск строительных материалов — не реально.
Мы делаем все, что в наших силах. Например, параллельно с рядовым кирпичом налаживаем выпуск пенобетонных блоков автоклавного твердения для того, чтобы освободить оборудование для увеличения объемов производства кирпича облицовочного. На стройках Тюмени используется и рядовой и лицевой кирпич нашего производства, в том числе — в Комарово.
Что касается дальнейшего участия в тюменских выставках, то мы намерены продолжить этот опыт. Ближайшая строительная выставка — в феврале. Думаю, что на ней мы сможем представить и пеноблоки, и «колотый кирпич». В этот же раз наша продукция заслужила высокой оценки конкурсной комиссии и стенд ООО «ИССС» был включен в экспозицию выставки «СтройЭкспо», которая пройдет в конце октября в Москве.
Интерес к продукции высокий
Еще один постоянный участник специализированных выставок строительной тематики — Винзилинский завод керамических стеновых материалов (ВЗКСМ). Впечатлениями об этой выставке поделилась с нами менеджер по продажам Мария ШПАНАГЕЛЬ:
— Лично я впервые работаю на выставке, поэтому сравнивать не могу, но впечатление хорошее. Клиентов много. Посетители интересуются заводской продукцией, высказывают желание сотрудничать с ВЗКСМ и застройщики, и проектировщики, и оптовые торговцы. Чувствуется, что нашу продукцию знают в регионе. Частников — меньше среди потенциальных клиентов…
Что касается нашего участия в подобных выставках, то мы уже сделали заявку на выставку «Строительство и архитектура», которая традиционно пройдет в феврале. Возможно, и в Москву поедем. Нам есть что показать.
Можно отметить качественный состав посетителей
Продолжая «дефицитную» тему — о производстве кирпича и стеновых материалов для строительства «доступного и комфортного», мы заглянули и на стенды к гостям Тюмени, которые, с одной стороны, являются конкурентами нашим производителям, с другой же — восполняют недостаток кирпича на строительном рынке Тюменского региона. Итак, гости из Перми, представители фирмы с интересным длинным названием — «Производство керамического кирпича на Закаменной». Удостоены Медали тюменской выставки. О своей продукции и впечатлениях рассказал начальник коммерческого отдела Михаил НЕПРИН:
— Мы постоянно участвуем в выставках строительной тематики. Что касается этой, то можно отметить качественный состав посетителей — не ротозеи. Люди идут компетентные в вопросах качества продукции — строители, проектировщики, инвесторы, частные застройщики… Присматриваются к строительным материалам, оценивают.
Для нас участие в подобных выставках — это возможность дать как можно больше информации о производимой продукции потенциальным клиентам в преддверии нового строительного сезона. Да. Не только в феврале строители задумываются о стройматериалах. Весной уже очереди выстраиваются за кирпичом. По три десятка вагонов в месяц (в среднем) отправляем на Тюмень, так как наблюдается дефицит в местном кирпиче. Так что, хороший хозяин готовить телегу начинает зимой, а сани — летом. Это мы почувствовали, участвую в «Строймаркете-2006».
Мы поставляем качественный лицевой кирпич — коричневый, желтый, красный… В месяц выпускаем 4,5 млн шт. условного кирпича. Сверхпрочное полимерное покрытие (не скалывается, не трескается, не шелушится, не выгорает) позволяет выдерживать нашему кирпичу и мороз, и зной, и дождь, и яркое солнце. Проектная мощность предприятия — 60 млн шт. условного кирпича в год.
Наше предприятие имеет постоянных клиентов, в том числе и в Тюмени. Приятно, когда они не только подходят к стенду, но и показывают свои объекты из нашего кирпича. Обычно нет нареканий к продукции, так как мы уделяем большое внимание упаковке — при транспортировке продукция повреждений нет.
Впечатление от тюменской выставки хорошее. У вас люди — поактивнее, чем, скажем, в Кирове или Челябинске. Обязательно сделаем заявку на февральскую выставку…
Новинка — кирпич для реставрации памятников архитектуры
Еще одна экспозиция с кирпичами, к которой захотелось подойти, несмотря на то, что ее оформление не особо бросалось в глаза, — экспозиция ООО «Богословский кирпичный завод». На столе перед миловидной девушкой лежал рядовой строительный кирпич, а возле стенда мы заметили немало интересующихся этим материалом. На наши вопросы «по поводу» ответила инженер по сбыту Юлия ЛОБОВИКОВА:
— И на выставке такой я впервые, и в Тюмень приехала в первый раз… Не знала, что будет так много посетителей возле стенда. Выяснилось, что здесь прекрасно знают продукцию нашего завода.
Прайсы прали, визитки свои оставляли, чтобы работать с нами напрямую. Приехала одна, отойти не могла даже кофе выпить, поэтому и заявку на конкурс не оформила — времени не было…
Вообще, Богословский кирпичный завод широко сотрудничает с тюменскими застройщиками. Нашими клиентами являются такие фирмы как СМП-280, ТДСК, МПК «АТЛАНТ». Берут полнотелый кирпич марки М175. А еще мы выпускаем новый вид кирпича, который используется при реставрации памятников архитектуры, старинных храмов (размер — по старому стандарту — 300×140×70 мм). Тоже высокой марки — М175 и М150, по морозостойкости — 75. В настоящее время сотрудничаем с Тобольском — выполняем заказ для реставрации объектов культурного наследия.
Впечатления от тюменской выставки очень хорошие. В феврале снова приедем. Главное — спрос на нашу продукцию есть, и немалый.
Не кирпичом единым…
Предприятие сразу с двумя названиями — ООО «Домашний офис» и Завод полистиролбетонных изделий — представлял тюменец Александр ТРОЯНОВ. Мы попросили Александра Сергеевича пояснить ситуацию с названиями, рассказать о представленной на стенде продукции, за которую он получил Диплом первой степени в номинации «За разработку и успешное производство прогрессивных строительных материалов», а также поделиться своими впечатлениями о работе выставки:
— На рынке Тюмени мы существуем с 2000 года. Двойное название… Это потому, что первоначально основным видом нашей деятельности являлось изготовление и реставрация специальной мебели для самолетов и вертолетов, а также работы по обновлению салонов вышеупомянутых воздушны судов.
Три года назад, после проведенного маркетингового исследования, руководством компании было принято решение о смене приоритетов, и основную деятельность переориентировать на рынок строительных материалов. Учитывая современные требования к жилищу, — с уклоном на энергосберегающие технологии. За основу новой деятельности компании была взята технология производства полистиролбетона. В связи с изменившейся спецификой работы появилось и второе название предприятия — «Завод полистиролбетонных изделий».
Мы рады, что продукцию заметили и оценили на этой выставке. Специалистами компании впервые в России разработан и внедрен героторный насос с подачей легкого бетона на высоту 10-го этажа. Уникальное технологическое изобретение позволило повысить производительность труда и отказаться от применения крановых устройств при изготовлении стяжек пола и утеплении кровли. Эта технология была отмечена дипломом на выставке «Строительство и архитектура-2006».
На достигнутом не останавливаемся. В начале этого года предприятием разработана и успешно опробована на площадях компании ОАО «Сибкомплектмонтажналадка» технология заливки полистиролбетоном основания блок-боксов. В настоящее время специалистами завода совместно с Тюменским архитектурно-строительным университетом разрабатывается новейшая технология строительства малоэтажных домов. Проект назвали «Доступный Дом Тюмени», сокращенно «ДДТ». Внедрение этого проекта в жизнь может стать хорошим дополнением к президентской программе «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Также разработана уникальная форма для легкого бетона из пластмассы. Внедрение этой технологии позволит уменьшить себестоимость стеновых блоков и пазогребневых межкомнатных перегородок.
Что касается нынешней выставки, то она превзошла все ожидания. Нам есть с чем сравнивать — седьмой раз участвуем в строительных выставках, половина из них — «Строймаркет». Чувствуется, что эта выставка постепенно подтягивается к уровню февральской. Впервые нам удалось заключить контракт непосредственно на выставочном стенде! Такой цели не ставили. Участвуем в подобных мероприятиях исключительно для презентации продукции, стараемся показать строителям технические возможности современных материалов. И контракт на выставке — просто подарок за все наши усилия. Радует, что строители разглядели материал и оценили его свойства. А на участие в февральской выставке «Строительство и архитектура» мы еще летом написали…
Мы искренне порадовались за успех земляка и пожелали Александру ТРОЯНОВУ скорейшего внедрения продукции завода в жилищное строительство. И вообще, всем тюменским производителям желаем встать на ноги, провести модернизацию производства и обеспечить строительными материалами потребности застройщиков областного центра. А если необходимы инвестиции, то надо все взвесить — и расходы, и доходы, и востребованность той или иной продукции на строительном рынке и… идти за помощью «в область». Там рассмотрят ваше ТЭО, проследят «кредитную историю» и «послужной список» предприятия… Глядишь, и помогут. По крайней мере, об этом сказал заместитель начальника Главного управления строительства Борис РОЙТБЛАТ, открывая заседание «круглого стола», прошедшего в рамках выставки «Строймаркет-2006».
С экспонентами беседовала С.АХМЕДНАБИЕВА