Чтоб соответствовать мировым стандартам II

— … Эта выставка «Строймаркет» — поживее, чем в предыдущие годы. Улучшился качественный и количественный состав участников. Посетители идут и идут… Интерес к нашей продукции высокий, но много недовольных тем, что кирпича на тюменском рынке все равно не хватает. Мы выпускаем 11 млн штук условного кирпича в месяц, и — не хватает. Это потому, что в последнее время значительно увеличились объемы строительства жилья. Конечно, наше предприятие намерено увеличить объемы выпускаемой продукции. В этом направлении ведется определенная работа — уже к имеющимся трем прессам производства Германии в декабре этого года прибудет еще один. Это — установка по производству «колотого кирпича» для офактуривания поверхности. Облицовочный кирпич нового поколения с гидрофобизирующей пропиткой подходит не только для стен, но и для облицовки цоколя.