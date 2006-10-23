Выдача доверенности: оправданная осторожность

Если обстоятельства изменятся до окончания срока действия доверенности, ее можно отозвать. Уместнее обратиться к нотариусу, оформлявшему документ, хотя теоретически это можно сделать и у любого другого. Сведения об отзыве доверенности передаются в базу данных Нотариальной палаты. Правда, в соответствии со ст. 189 ГК РФ "лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана…". И если представитель, не зная об отмене, совершил некие действия (например, продал квартиру), то по закону они (действия) "сохраняют силу… в отношении третьих лиц", т. е. покупателя. При этом факт извещения или, наоборот, сокрытия отмены должен быть доказан. Но даже если судебное разбирательство подтвердит правомочия сторон и законность такой сделки, - представляете, какой моральный ущерб может быть нанесен добросовестным покупателям?