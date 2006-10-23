Выдача доверенности: оправданная осторожность

"Доверительная" продажа
Никто не берется утверждать, что приобретать недвижимость, продаваемую по доверенности, рискованно всегда. Например, если отчуждается квартира, являющаяся общей долевой собственностью большой семьи, некоторые ее члены вполне могут прибегать к оформлению доверенности на продажу своих долей на имя более энергичных или менее занятых родственников. Это вполне логично, особенно если клиенты, продавая одну недвижимость, тут же приобретают другую. Но полномочия, которыми одни граждане наделяют других, должны быть четко обозначены в документе.
Наиболее широко распространена и безопасна практика оформления доверенностей на выполнение отдельных поручений, связанных с упрощением процедуры подготовки сделки. К примеру, продавцы наделяют специалиста риэлторской фирмы полномочиями на подготовку документов, необходимых для продажи квартиры. Для того чтобы собрать полный пакет документов к купле-продаже, необходимо посетить (и не один раз) хронически осаждаемые толпами граждан паспортную службу, районное проектно-инвентаризационное бюро (для заказа и получения технического паспорта), явиться в органы регистрации за выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимость. Кроме того, порой неизбежен поход в налоговую и прочие инстанции.
Естественно, нет никакого риска в оформлении клиентом такой доверенности с обязательным подробным перечислением полномочий: того, какие бумаги и в каких учреждениях заказывает и получает представитель. Ведь в документе не предусмотрено право на отчуждение (продажу, дарение, мену) недвижимости, а тем более, на получение денег вместо клиента.
Криминальная генеральная
А вот присутствие в сделке так называемой генеральной доверенности требует особой бдительности. Слабо разбирающегося в юридических вопросах человека уговорить на ее выдачу несложно. В качестве аргумента нечистые на руку маклеры могут предъявить внушительный список действий, которые им предстоит совершить, скажем, для приватизации или оформления наследства и прочее. А потому предложат сразу оформить доверенность, "пригодную на все случаи жизни".
Стандартная формулировка такой доверенности на первый взгляд достаточно невинна: "Управлять и распоряжаться моим имуществом, … совершать от моего имени разрешенные законом сделки, … подавать заявления и расписываться за меня".
Казалось бы, ни слова не сказано о продаже квартиры и получении вырученных за нее денег, хотя и таким правом "распоряжения имуществом" в числе прочих наделяет запутавшийся продавец своих недобросовестных представителей.
Правда, нотариусы с большой осторожностью относятся к удостоверению сделок на основании подобных документов. Ведь хлопот им не избежать, если бывший собственник заявит, что был введен в заблуждение относительно цели выдачи доверенности и попытается отсудить потерянное жилье.
Нотариальная палата Санкт-Петербурга давно уже не рекомендует проводить сделки по генеральной доверенности, кроме тех естественных житейских случаев, когда данный документ оформлен для удобства самой семьи. Например, от имени пожилых родителей на более активных и лучше ориентирующихся в современных реалиях детей. При наделении друг друга самым широким кругом полномочий внутри семьи для визита к нотариусу целесообразно собрать документы, подтверждающие степень родства, и указать ее в "генералке", чтобы ни у кого в будущем не возникало ненужных сомнений или недоверия.
Если же вам предлагают приобрести жилье, отчуждаемое по генеральной доверенности, советуем уточнить причины ее выдачи. Хотя бы убедитесь, что доверитель полностью в курсе происходящего с его жилплощадью, чтобы потом не бегать по судам.
Подстелить соломки не мешает
Также настоятельно советуем (особенно если доверенность выдана весьма пожилым человеком) убедиться, что доверитель по-прежнему жив-здоров. Ведь действие данного документа автоматически прекращается с момента смерти доверителя в соответствии со ст. 188 ГК РФ. Доверенные лица покойного необязательно злоумышленники - они могут просто не знать об этом положении закона. Но сделка по такому документу в любом случае будет ничтожной.
Фраза "Доверяй, но проверяй!" давно уже стала назойливым штампом, не утратившим, к сожалению, своей актуальности. Специалисты утверждают: у покупателя при продаже по доверенности есть возможность обезопасить свои интересы. Для этого можно ввести в договор следующее условие: "Надлежащее исполнение договора стороны связывают с подтверждением намерения совершить сделку лицом, выдавшим доверенность, удостоверяемым в нотариальной форме, которое должно быть получено до производства расчетов между сторонами". И доверитель может оформить письменное заявление у нотариуса в том городе или в консульстве в той стране, где он находится, по факту совершения продажи. Если он подтвердит, что жив, здоров и одобряет действия своих доверенных лиц, можно смело производить расчеты.
Анатомия полномочий
Разберемся в том, как производится нотариальное удостоверение доверенности. Присутствия доверенного лица не требуется. Доверитель сам является к нотариусу (естественно, с действующим паспортом). О доверенном же лице необходимы следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации.
Как можно более подробно и конкретно следует перечислить действия, которые доверенное лицо может производить. Срок действия доверенности устанавливается любой, но не более трех лет. В одной и той же доверенности могут фигурировать несколько доверителей (например, все жильцы коммунальной квартиры, поручающие агенту осуществление приватизации на их имя) или несколько доверенных лиц (по принципу взаимозаменяемости или с наделением каждого из них своими полномочиями). Можно оформить доверенность с правом передоверия. В таких случаях тот, на кого доверенность оформлена, может передать конкретные полномочия третьему лицу по собственному усмотрению в зависимости от ситуации.
Если обстоятельства изменятся до окончания срока действия доверенности, ее можно отозвать. Уместнее обратиться к нотариусу, оформлявшему документ, хотя теоретически это можно сделать и у любого другого. Сведения об отзыве доверенности передаются в базу данных Нотариальной палаты. Правда, в соответствии со ст. 189 ГК РФ "лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана…". И если представитель, не зная об отмене, совершил некие действия (например, продал квартиру), то по закону они (действия) "сохраняют силу… в отношении третьих лиц", т. е. покупателя. При этом факт извещения или, наоборот, сокрытия отмены должен быть доказан. Но даже если судебное разбирательство подтвердит правомочия сторон и законность такой сделки, - представляете, какой моральный ущерб может быть нанесен добросовестным покупателям?
Без нотариального благословения
Внутри страны доверенность на все виды полномочий может быть оформлена у любого нотариуса Российской Федерации независимо от того, где находится доверенное лицо, где объект недвижимости и где сам нотариус. Сложнее с теми, кто постоянно проживает за границей, а собственность имеет в России.
В большинстве развитых стран действуют международные конвенции, договоры о правовой помощи, упрощающие порядок легализации доверенностей, выданных иностранным нотариусом. Порядок выдачи таких доверенностей должен быть уточнен заранее, а перевод - выполнен российским специалистом с государственной лицензией.
Поэтому проще за границей обращаться сразу в родное консульство. Консул (или уполномоченный сотрудник консульского отдела на местах) наделен необходимыми правами по закону. Однако порой он чувствует некую неуверенность и не берется произвольно формулировать и удостоверять документы, составленные с малейшими отклонениями от имеющихся у него образцов (зачастую устаревших или неоправданно обобщенных).
Поэтому лучше заблаговременно проконсультироваться у российского нотариуса, у которого вы планируете совершать сделку, получив от него не общие рекомендации, а конкретный текст требуемого из консульства документа и представить его туда для удостоверения в практически готовом виде.
Также вместо нотариуса могут удостоверить доверенность, в том числе и на отчуждение недвижимости, и многие должностные лица: главные и дежурные врачи больниц, командиры воинских частей, начальники исправительных заведений. Подробный список приводится в ст. 185 ГК РФ.
Но сделки, совершенные по таким доверенностям, несмотря на их соответствие закону, чаще других становятся предметом судебного разбирательства. Правда, обычно оспариваются не полномочия удостоверившего документ лица, а, например, было ли адекватным состояние больного. Или заявляется, что заключенный выдал документ под принуждением. Особой осторожности требуют ситуации, в которых по такой доверенности продается недвижимость, а взамен ничего не приобретается.
Доверенность, выполненная в простой письменной форме, - в принципе тоже законна. Но на практике возможность ее использования просто не обсуждается, когда речь идет о таких "материально и морально емких" сделках, как операции с недвижимостью.
Татьяна Родионова