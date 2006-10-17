Жилье для студентов

Что касается инфраструктуры, то здесь хорошо развита торговая сеть, которая представлена небольшими магазинами и торговым центром «Монетка». Есть аптеки, дом быта и даже фотоателье. Наличие детских садов (№58, 101) снимает проблему дошкольного образования, детский центр по ул. 50 лет Октября, 46 позволяет развивать таланты юных дарований. Вопросы со школьным образованием решаются в двух учреждениях - в гимназии №5 и общеобразовательной школе №20. После получения аттестата можно поступить в один из близлежащих вузов – ТНГУ или Медицинскую Академию, рядом с которой находится прекрасный парк, служащий местом отдыха для горожан.