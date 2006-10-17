Жилье для студентов

Сегодня перекресток улиц Одесской и 50 лет Октября - это оживленная магистраль с большим количеством транспорта. Но квартиры в жилых домах, которые здесь расположены, пользуются стабильным спросом у покупателей. В чем причина популярности этого района рассказывает генеральный директор агентства недвижимости «МАГНАТ» Татьяна Борисовна КАЛАШНИКОВА:
- Жилой район, расположенный рядом с областной больницей, начал застраивался еще в 60-е годы прошлого века кирпичными «хрущевками». Позднее здесь появились панельные «брежневки», а в 80-е годы – девятиэтажные дома 121 серии.
Квартиры в «хрущевках» небольшие (ул. 50 лет Октября, 48). Маленькие балкончики, маленькие кухни– 5,5-6 кв. метров. Под окном на кухне есть холодный шкаф. Комнаты по размеру небольшие, в двух- и трехкомнатных квартирах они смежные. Санузел может быть совмещенным и раздельным. Общая площадь 1-комн. квартиры – 28-31 кв. метра, 2-комн. – 40-43 кв. метров, 3-комн. – 50-52 кв. метра.
По размеру общей площади «брежневки» практически не отличаются от «хрущевок» (ул. 50 лет Октября, 50). Но в двухкомнатных квартирах комнаты могут быть как изолированными, так и смежными. На сегодняшний день средняя стоимость 1-комн. квартиры в «хрущевках» и «брежневках» составляет – 1350-1380 тыс. рублей, 2-комн. – 1500 тыс. рублей, 3-комн. – 1600 тыс. рублей.
На пересечении ул. Одесской и ул. 50 лет Октября возведены панельные девятиэтажки 121 серии, а рядом не так давно был возведен еще один девятиэтажный дом 121-3Т серии (ул. Одесская, 46).
Квартиры типовой 121 серии по меркам советского времени считались улучшенной планировки: комнаты изолированные, санузел – раздельный и площади больше, чем в «хрущевках» и «брежневках». Общая площадь 1-комн. квартиры составляет 34 кв. метра, 2-комн. – 52 кв. метра, 3-комн. – 66 кв. метра. Размер кухни – 9 кв. метров. В одно- и двухкомнатных квартирах имеются балконы, а в двухкомнатных торцевых и трехкомнатных квартирах – лоджии. Средняя цена 1-комн. квартиры составляет 1400 тыс. рублей, 2-комн. – 1850 тыс. рублей, 3-комн. – 2100-2200 тыс. рублей.
121-3Т серия – это улучшенная серия. Квартиры отличаются повышенным комфортом. Изменения произошли в связи с тем, что повсеместно стала вестись застройка по проектам, предусматривающим современные требования к жилью: большие площади жилых помещений, наличие нескольких балконов и т.п. Поэтому в квартирах подобного типа размеры кухни – 13,7 кв. метров. Общая площадь 1 комн. квартиры составляет 46 кв. метров, 2 комн. – 66-69 кв. метров, 3 комн. – 93 кв. метра. Соответственно стоимость такого жилья будет выше на 250-300 тыс. рублей.
Что касается инфраструктуры, то здесь хорошо развита торговая сеть, которая представлена небольшими магазинами и торговым центром «Монетка». Есть аптеки, дом быта и даже фотоателье. Наличие детских садов (№58, 101) снимает проблему дошкольного образования, детский центр по ул. 50 лет Октября, 46 позволяет развивать таланты юных дарований. Вопросы со школьным образованием решаются в двух учреждениях - в гимназии №5 и общеобразовательной школе №20. После получения аттестата можно поступить в один из близлежащих вузов – ТНГУ или Медицинскую Академию, рядом с которой находится прекрасный парк, служащий местом отдыха для горожан.
Родители студентов этих учебных заведений являются самыми активными покупателями и арендаторами жилья в данном районе. Также здесь приобретают квартиры те, кто хотел бы жить недалеко от центра или жители, стремящиеся улучшить свои жилищные условия без переезда в другой район города.
Если вы думаете, что здесь легко купить квартиру, то вынуждена огорчить, без помощи профессионалов вам будет трудно осуществить свою мечту. Район достаточно старый, обжитой и немногие жильцы хотели бы изменить привычный уклад жизни. Поэтому квартиры на продажу выставляются не так часто, как хотелось бы. Но специалисты агентства недвижимости «МАГНАТ» готовы помочь решить любой квартирный вопрос в максимально короткое время и на самых выгодных условиях.