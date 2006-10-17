За новостройки расплачиваются жильцы старых домов

Все как обычно, но в одном из таких дворов, расположенном по ул. Одесской, 44, типичная картина размеренной и обустроенной жизни была нарушена строительством многоэтажного дома. Казалось бы, что тут удивительного, сейчас везде строят… Но одно дело, когда возводят новые кварталы и другое, когда новостройки втискивают в обжитые районы, при планировке которых худо-бедно, но учитывались потребности жильцов в комфорте. Складывается мнение, что никого не интересует тот факт, что новый дом может нарушить инсоляцию старого двора, что в результате устройства фундаментов под вставку будут подтоплены близлежащие старые дома. Сейчас это вроде бы не так уж явно, но что будет после окончания строительства? Пока же жильцы девятиэтажки и соседнего общежития вынуждены жить под грохот строительной техники, который не умолкает даже в выходные. Привычным стало отсутствие электроэнергии в вышеназванных «обиталищах», так как строители постоянно рвут кабель, и отсутствие горячей воды, которая, как и отопление появились совсем недавно. Но это ничто по сравнению с тем страхом, который переполняет жильцов, когда их дома начинает трясти от работы сваебоя. В этот момент с потолков сыпется штукатурка, ходуном ходит мебель, появляются трещины, а однажды из общежития стали вываливаться кирпичи. Думаете, это кого-то из чиновников и строителей озаботило? Жильцы рассказали, что чиновники их «успокоили» — здание общежития построено из силикатного кирпича и не упадет, а выпавшие кирпичи застройщик восстановит.