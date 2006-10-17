За новостройки расплачиваются жильцы старых домов

Наверное, неплохо жить в многоэтажном доме, в благоустроенной квартире с окнами во двор, в котором растут высокие деревья, и — тишина… Вечером пейзаж оживает: появляются жильцы, возвращающиеся домой с работы, личный автотранспорт выстраивается возле подъездов, а подростки, сбившиеся в небольшие кучки, осаждают лавочки.
Все как обычно, но в одном из таких дворов, расположенном по ул. Одесской, 44, типичная картина размеренной и обустроенной жизни была нарушена строительством многоэтажного дома. Казалось бы, что тут удивительного, сейчас везде строят… Но одно дело, когда возводят новые кварталы и другое, когда новостройки втискивают в обжитые районы, при планировке которых худо-бедно, но учитывались потребности жильцов в комфорте. Складывается мнение, что никого не интересует тот факт, что новый дом может нарушить инсоляцию старого двора, что в результате устройства фундаментов под вставку будут подтоплены близлежащие старые дома. Сейчас это вроде бы не так уж явно, но что будет после окончания строительства? Пока же жильцы девятиэтажки и соседнего общежития вынуждены жить под грохот строительной техники, который не умолкает даже в выходные. Привычным стало отсутствие электроэнергии в вышеназванных «обиталищах», так как строители постоянно рвут кабель, и отсутствие горячей воды, которая, как и отопление появились совсем недавно. Но это ничто по сравнению с тем страхом, который переполняет жильцов, когда их дома начинает трясти от работы сваебоя. В этот момент с потолков сыпется штукатурка, ходуном ходит мебель, появляются трещины, а однажды из общежития стали вываливаться кирпичи. Думаете, это кого-то из чиновников и строителей озаботило? Жильцы рассказали, что чиновники их «успокоили» — здание общежития построено из силикатного кирпича и не упадет, а выпавшие кирпичи застройщик восстановит.
Никто не вспомнил, что и в общежитии, и в девятиэтажке живут дети. Среди них немало школьников, которые половину дня находятся дома, и если случится чрезвычайная ситуация, то, прежде всего, пострадают они. А теперь представьте, что чувствуют работающие родители, зная, в каких условиях находится их ребенок. Разве новые коммуникации и благоустройство двора, которое, по словам застройщика, должно компенсировать неудобства, вызванные строительством, стоят жизни маленького человека. Я думаю, что нет.
Да и сотрудникам «Кардиологического бюро медико-социальной экспертизы», которая находится на втором этаже здания по ул. Одесской, 37а, разве хочется работать в столь некомфортной ситуации? Тоже нет. Они, как и жильцы, боятся за свою жизнь…
Все обращения жильцов в соответствующие инстанции ни к чему не привели. Везде говорят одно и тоже — строительство ведется на законных основаниях, вся строительная документация в порядке. Печально, что никакие реформы так и не смогли изменить формального подхода к решению проблем…
С просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, я обратилась в приемную депутата по десятому избирательному округу В. В. Новоселова, в состав которого входит данный жилой район.
Его помощник Л. И. Черноморец поделилась информацией о работе депутата в этом направлении.
Еще в 2004 году Владимир Васильевич обращался к председателю комитета по архитектуре и градостроительству Б. П. Медведеву с вопросом о том, имеются ли со стороны застройщика ЗАО «Синтра» нарушения градостроительного кодекса. В ответе сообщалось, что нарушений не установлено. Не так давно депутат и начальник территориального управления по Ленинскому АО Н. А. Болотин выезжали на место строительства, разговаривали с представителями строительной организации. Строители обещают обновить коммуникации и обустроить прилегающую территорию. Сейчас особое внимание со стороны управления и Владимира Васильевича будет направлено на соблюдение правил застройки, чтобы не загораживались подъездные пути, вовремя вывозился строительный мусор и т.д. То есть данная проблема по-прежнему остается на контроле у депутата.
По «району конфликта» путешествовала и с помощником депутата беседовала А.БОКОВА