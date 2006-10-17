Пока общага не рухнет, застройщик… не перекрестится

Мы побывали в гостях у семьи Пуртовых. Ее хозяин Владимир Николаевич провел нас по комнатам, показал «работу» компьютера, у которого «снесло голову» после того, как строители постарались укрепить фундаменты, как их дома, так и соседнего общежития, устроив шпунтовую стенку. Пианино также пребывает «в расстроенных чувствах» и выдает совсем не ту гамму звуков, которая должна быть у этого инструмента, согласно камертону. «Устали настраивать, - жалуется хозяйка. – Стены трещат от работы техники, не выдерживают вибрации. Что уж говорить о нежном инструменте?..».
«Мало того, трубошпунт закрыл вход в подвал нашего дома. Так что, если начнет топить кто-то сверху, - будем плавать. Сантехник не сможет попасть в подвал, чтобы предотвратить аварию», - добавляет хозяин. Пока разглядываем и фиксируем плоды строительной деятельности (прямо из окон квартиры), на пороге появляется еще одна гостья, приносит ответы, данные областной властью после коллективного обращения разным жильцам дома. Знакомимся. Пенсионерка Галия Исмагиловна ??? живет на 8-м этаже. Муж ее парализован и «если что», то эвакуировать его будет затруднительно…
Смотрим, дивимся, обещаем разобраться в ситуации. Из писем узнаем, что заместитель Губернатора Борис ПЕТРЕНКО оперативно отреагировал на заявление жильцов 44-го дома и «отписал разобраться» в Главное управление строительства. Значит, дело пошло.
Из телефонного разговора с Еленой, проживающей в общежитии, подведомственном Областной больнице, к которому вплотную примыкает стройка, узнаем, что «кирпичи из стен, действительно, вываливались под звуки строительной техники». Мало того, ограждающие конструкции здания «дышат на ладан» из-за постоянных аварий с канализацией (сети старые, три туалета закрыты, на один туалет – 100 жильцов). Верхние этажи заливают нижние, на которых расположилось ГУ МЧС РФ по Тюменской области, и «не известно, что твориться под панелями, которыми они облагородили фасады». «Хоть бы нас передали городу, а то вы в «Квартирном вопросе» рассказываете о программе «Общежития», а нас даже не включили в план капитального ремонта. И аварийным здание не признают официально…», - посетовала наша собеседница.
Так, «расследуя» обстоятельства одной проблемы, мы столкнулись еще с рядом вопросов, требующих к себе внимания властей.
Мы решили опубликовать коллективное письмо жильцов дома №44 по ул. Одесской в полном объеме, хотя, может быть, они не во всем правы. Не во всем прав и застройщик, который решил «выжать из минимального участка максимальную выгоду». Есть у нас и ответ городской администрации по поводу действий застройщика. Итак, все по порядку…
Прокурору Тюменской области Валееву Э.А.
Губернатору Тюменской области Якушеву В.В.
Главе города Тюмени Сметанюку С.И.
Заявление
О нарушении законных прав и свобод жильцов дома №44 по улице Одесской города Тюмени
Настоящим обращаемся с просьбой проверить законность действий должностных лиц по выдаче разрешения на строительство «вставки» между домами №44 по улице Одесской и №37а по улице Энергетиков, и в этой связи принятие решения по установлению проезжей части через детскую игровую площадку, расположенную во дворе дома №44 по улице Одесской города Тюмени.
Вкратце изложим ситуацию.
23 августа текущего года в дневное время во дворе нашего дома была осуществлена отгрузка железобетонных плит. Вопреки требованиям жильцов нашего дома плиты были уложены поперек детской игровой площадки. Образовавшаяся проезжая часть фактически соединила въезд во дворы с улицы Одесской с автостоянкой, расположенной у главного входа главного управления МЧС РФ по Тюменской области.
После визита к руководству данного управления наших представителей, нам была предоставлена информация о том, что данная дорога, вероятно, будет предназначена для проезда технического транспорта к месту строительства дома, которое предполагается на близлежащей территории. Однако руководство ГУ МЧС РФ по Тюменской области уверило, что никакого разрешения на данный вид работ не давало.
Данное заверение мы считаем несостоятельным, поскольку территория, прилегающая к управлению, принадлежит данному учреждению. Сотрудники управления осуществляет за данной территорией тщательный уход. Перед въездом на эту территорию установлен дорожный знак, запрещающий проезд, за исключением транспорта управления.
Установить самостоятельно, кем было вынесено решение о проведении через наш двор дороги, нам не удалось. Ни в одном из учреждений (ЖЭУ-6, УК «ЮГ») вразумительного и исчерпывающего пояснения нам не дали.
Спустя неделю после описанных выше событий, проезд между домами №44 по ул. Одесской и №37а по ул. Энергетиков был огорожен плитами. Началась работа по установлению свайного поля под строительство вставки. Следует отметить, что в соответствии с требованиями действующего законодательства при проведении данного вида работ, а именно капитальное строительство (реконструкция) объекта, предусмотрено получение согласие всех правообладателей объекта, подлежащего реконструкции.
Не стоит объяснять, что наш дом при проведении данного строительства будет именно реконструирован.
В результате ведения работ по установлению свайного поля, в квартирах, прилегающих к торцевой стене, которая будет примыкать к вставке, начали трескаться стены, трещины пошли по всей поверхности потолков. И это только начало.
Плитами ограждения полностью отрезана от внешнего мира квартира №148 - все окна, выходящие во двор нашего дома, а также на ул. Энергетиков, закрыты указанными плитами.
Следует акцентировать Ваше внимание, что мы являемся собственниками наших квартир и платим немалые (по нашим доходам) деньги на благоустройство прилегающей территории. Однако сейчас наши маленькие дети лишены дневного сна, а школьники с трудом могут выполнять весь объем домашнего задания по урокам, так как постоянное «долбление» аппарата кроме головной боли и общего психоза никакой «пользы» не несет.
Коли законодательством предусмотрено получение согласия жильцов (хотя бы тех квартир, чьи стены считаются смежными относительно предполагаемой вставки), а без наличия такого согласования разрешение на строительство не выдается, то возникает вполне логичный вопрос: На каком основании ведутся строительные работы на указанной территории? Кем из чиновников они регламентированы?
Что касается установления проезжей части через детскую площадку, то никакой технический транспорт но ней не проезжает. Данная дорога была возведена силами и средствами сотрудников ГУ МЧС по Тюменской области для проезда их личного и служебного транспорта.
Мы возмущены беспардонностью, некорректностью и полным отсутствием человечности по отношению к людям, которые проживают в нашем доме более 20 лет. Наш двор из-за своеобразной планировки дома, находится в постоянной сырости (особенно в весеннее время). Водостоки, естественно, не предусмотрены, солнечный свет заграждают окружающие двор постройки. Новая вставка вообще закроет двор от солнечного света, и будем мы жить как в каменном колодце (особенно жильцы нижних этажей).
Кроме того, на детской игровой площадке выросло ни одно поколение детей. Пусть наша площадка лишь немного напоминает свое истинное предназначение из-за скудности наличия необходимых для детской площадки аксессуаров, но это единственное место для наших детей, где они могут порезвиться в «песочнице», покататься на велосипедах, поиграть в футбол или в пионербол. При этом в относительной безопасности, чего нельзя будет гарантировать при наличии данной дороги через детскую площадку.
На основании изложенного и руководствуясь нормами Федерального закона РФ «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 (в действующей редакции) №2202-1 ФЗ «Об основах государственной службы в РФ» от 31.07.1995 (в действующей редакции) №119-ФЗ, Устава Тюменской области
Просим:
1. Проверить законность ведения строительных работ на площадке между домами №44 по улице Одесской и №37а по улице Энергетиков города Тюмени.
2. Установить должностных лиц, выдавших разрешение на строительство на указанной площадке. Проверить законность их действий.
3. Установить должностных лиц, которыми было принято решение о проведении дороги с железобетонным покрытием через детскую игровую площадку, расположенную во дворе дома №44 по улице Одесской города Тюмени. Проверить законность действий данных должностных лиц.
4. Вынести представление об устранении нарушений законных прав и свобод жильцов дома №44 по улице Одесской города Тюмени.
5. О принятом решении просим уведомить нас письменно путем направления ответа на адрес ул. Одесская, д. №44, кв. 148.
(Прим. ред. - письмо в три инстанции было направлено 18.09.06 г.)
Ответ на письмо Л.П.Пуртовой (ул. Одесская, 44/148) в адрес Главы города Тюмени «о строительстве жилого дома по ул. Энергетиков, 37а»
В Администрации города Тюмени рассмотрено обращение жильцов дома №44 по ул. Одесской проверить законность действий должностных лиц по выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома ООО «Западно-Сибирская промышленная строительная компания» и принятия решения по проезду автотранспорта через детскую игровую площадку, расположенную во дворе дома №44 по ул. Одесская, г. Тюмени.
По результатам сообщаем следующее.
Разрешение на строительство №143-рс многоэтажного жилого дома ГП-1 с нежилыми помещениями по ул. Энергетиков, 37а выдано Департаментом градостроительной политики администрации г.Тюмени в соответствии статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Перечень необходимых документов для получения разрешения на строительство жилого дома был предоставлен в полном объеме.
Решение по проезду через детскую площадку, расположенную во дворе жилого дома №44 по ул. Одесская, не принималось и движение по ней не осуществляется, что подтверждается в Вашем обращении. Детские площадки сохраняются, а при выполнении благоустроительных работ строящегося дома будет проведена реконструкция дворовой территории дома №44 по ул. Одесская с выполнением всего перечня работ по благоустройству.
Завоз плит ограждения по дворовой территории был вынужденным разовым случаем и вызван необходимостью выполнения ограждения строительной площадки в соответствии согласованного стройгенплана.
Для получения разрешения на строительство в соответствии статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации согласия всех правообладателей (собственников) жилого дома №44 по ул. Одесской г.Тюмени не требуется.
Информация о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства жилого дома по ул. Одесская, 44 была опубликована в газете «Тюменский курьер» №3 от 18.11.2005 года.
В связи с причиненными Вам временными неудобствами, по информации руководства ЗАО «Синтра» достигнута договоренность.
При выезде специалистов Департамента градостроительной политики на место строительства была проведена проверка и сделаны замечания по выполнению работ, отраженных в стройгенплане (устройство проезжей части дороги и установка дорожных знаков по безопасному проезду ул. Энергетиков). Замечания в настоящее время устранены.
Высылаем Вам протокол намерений №101/05 на проектирование и строительство многоэтажного дома по ул. Энергетиков, 37а, между Генеральным застройщиком (заказчиком), Генеральным проектировщиком (ГУП ТО «АГЦ»), ЖЭУ №6 и домовым комитетом дома по ул. Одесская, 44.
Выполнение обязательств по протоколу намерений улучшит условия проживания всех жильцов Вашего дома.
Заместитель Главы города А.Ю. Никитин
Изучив вышеназванный «протокол намерений», мы узнали, что жильцы (по крайней мере, дома №44 по ул. Одесской) были в курсе предполагаемого строительства вставки. Мало того, был достигнут некий консенсус между строителями и домкомом, ЖЭУ тоже было в курсе… Только вот, оговаривалось ли тогда закрытие доступа к системам жизнеобеспечения торцевой секции, непосредственно примыкающей к вставке?
Из протокола следует, что застройщик в ходе проектирования и строительства должен предусмотреть:
1. В целях недопущения шумных методов строительства использовать безударный метод устройства фундаментов.
2. Срок строительства определить 2005-2006 год.
3. Выполнить благоустройство дворовой территории дома №44, а именно: заасфальтировать тротуары, проезды и подъезды к дому; организовать детские, спортивные и хозяйственные площадки, площадки для временной стоянки автомашин, с устройством МАФ; выполнить отвод ливневых стоков с площадки двора; выполнить устройство газонов, посадку деревьев и кустарников.
4. Выполнить благоустройство фасадной территории дома №44, а именно: заасфальтировать тротуары, проезды и подъезды к дому, выполнить устройство газонов, посадку деревьев и кустарников.
5. Предусмотреть арочный проезд, проход между существующим 9-этажным жилым домом и 5-этажным зданием, где размещен штаб ГО И ЧС.
6. Выполнить замену подводящих сетей водопровода, канализации пластиковыми трубами и замену тепловых сетей трубами в изоляции к дому №44 (до ввода) с условием нормативной подачи ГВС и ХВС.
7. Выполнить перенос кабелей телефонной связи с добавлением номеров (50 пар).
8. Напор питьевой воды в существующем жилом доме после окончания строительства вставки должен соответствовать нормам.
9. Инсоляция жилых комнат дома №44 по ул. Одесской должна соответствовать нормам.
В конце данного документа стоит три подписи руководителей организаций, задействованных в проектировании, строительстве и эксплуатации нового объекта, а также три подписи представителей Домового комитета дома №44 по ул. Одесской.
С момента подписания прошло около двух лет. То, что площадка началась осваиваться только сейчас, наверное, были свои объективные и субъективные причины. Вопросы благоустройства будут решаться после завершения строительства вставки и, наверняка, застройщик выполнит свои обещания. Только вот первый пункт согласно «протоколу намерений» в настоящее время нарушен. Правда, трудно придумать «бесшумный» способ устройства шпунтовой стенки, предотвращающей обрушение фундаментов существующих зданий.
Мы зафиксировали наличие свай на территории стройплощадки. Пока сваебой молчит. Но, если вспомнить классика, то «ружье, висящее на стене в первом акте, в последнем - должно выстрелить». Остается уповать на порядочность застройщика, который по протоколу намерений обязуется «Все уточнения, изменения, дополнения к настоящему протоколу, все конфликтные ситуации, возникающие в процессе строительства, рассматриваются сторонами по мере необходимости с ориентиром на максимально положительный конечный результат и оформлением дополнительного протокола».
С.АХМЕДНАБИЕВА