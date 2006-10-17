Пока общага не рухнет, застройщик… не перекрестится

Из телефонного разговора с Еленой, проживающей в общежитии, подведомственном Областной больнице, к которому вплотную примыкает стройка, узнаем, что «кирпичи из стен, действительно, вываливались под звуки строительной техники». Мало того, ограждающие конструкции здания «дышат на ладан» из-за постоянных аварий с канализацией (сети старые, три туалета закрыты, на один туалет – 100 жильцов). Верхние этажи заливают нижние, на которых расположилось ГУ МЧС РФ по Тюменской области, и «не известно, что твориться под панелями, которыми они облагородили фасады». «Хоть бы нас передали городу, а то вы в «Квартирном вопросе» рассказываете о программе «Общежития», а нас даже не включили в план капитального ремонта. И аварийным здание не признают официально…», - посетовала наша собеседница.