От общего — к частному II

Реальные проекты и далекие градостроительные перспективы обсуждались участниками Пресс-клуба «КВ» — диалоги о недвижимости», очередное заседание которого состоялось 27 сентября. Тема «От общего — к частному или о перспективной застройке города в отдельных сегментах рынка недвижимости» была определена организаторами не случайно. Как оказалось, тюменцев волнуют вопросы градостроительного развития областного центра — им интересно, что и где строится или будет построено в ближайшем будущем, какими жилыми районами и общественно-торговыми центрами прирастать будет Тюмень-матушка, перешагнув через свое 420-летие. В прошлом номере «КВ» мы опубликовали часть материалов пресс-клуба, в которых тюменские застройщики рассказали об уже реализующихся в областном центре жилищных проектов. В этом номере еженедельника мы представляем пару проектов комплексного развития территорий пока что «в проектном исполнении» и один объект коммерческой недвижимости, сдача в эксплуатацию которого — не за горами. Итак, начнем с проектов планировок…