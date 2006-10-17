От общего — к частному II

Реальные проекты и далекие градостроительные перспективы обсуждались участниками Пресс-клуба «КВ» — диалоги о недвижимости», очередное заседание которого состоялось 27 сентября. Тема «От общего — к частному или о перспективной застройке города в отдельных сегментах рынка недвижимости» была определена организаторами не случайно. Как оказалось, тюменцев волнуют вопросы градостроительного развития областного центра — им интересно, что и где строится или будет построено в ближайшем будущем, какими жилыми районами и общественно-торговыми центрами прирастать будет Тюмень-матушка, перешагнув через свое 420-летие. В прошлом номере «КВ» мы опубликовали часть материалов пресс-клуба, в которых тюменские застройщики рассказали об уже реализующихся в областном центре жилищных проектов. В этом номере еженедельника мы представляем пару проектов комплексного развития территорий пока что «в проектном исполнении» и один объект коммерческой недвижимости, сдача в эксплуатацию которого — не за горами. Итак, начнем с проектов планировок…
Зинаида БАЙКАНОВА:«Здесь прослеживается пластика квартала…»
Что касается перспектив, то с проектами планировки двух новых районов жилой застройки выступили на пресс-клубе проектировщики. Так, например, главный инженер проекта (ГИП) ООО «Гармония» Зинаида БАЙКАНОВА рассказала о проекте строительства микрорайона «Тюменский-2» — в створе улиц Пермякова-Мельникайте-от улицы Широтной до объездной дороги.
Проект микрорайона очень интересен: его площадь составляет 65 га, здесь будет жить порядка 42 тысяч человек, а потому включена вся необходимая социальная инфраструктура. Запланировано строительство детских садов и двух школ, поликлиники и участкового пункта милиции, будут построены многоэтажные паркинги. Новое здание театра «Ангажемент» и собственный гостинично-торговый центр также расположатся в микрорайоне, проект планировки которого был представлен вниманию участников пресс-клуба. На экране появился генплан с интересными домами и оригинальными очертаниями объектов соцкультбыта, зелеными зонами и проспектами.
Как рассказала Зинаида Степановна, на данный участок была разработана в 1996 г. архитектурно-планировочная концепция застройки. Авторы концепции предусмотрели жилой район от ул. Олимпийской до ул. Мельникайте с устройством пешеходного бульвара через весь жилой район, на котором размещались два крупных объекта районного значения — Православная церковь и Общественный центр. Однако данная концепция не была доработана и не прошла процедуру утверждения, в связи с чем, при ее дальнейшей реализации по ряду причин были допущены серьезные отступления от первоначальной идеи. Одной из причин искажения идей данной концепции было также то, что в ней не учтены были земельные отношения и проведенные отводы земельных участков.
В 2004 году был выполнен эскизный проект жилой застройки микрорайона № 2, который согласовали в мае 2005 года. В том же 2005 году по нему началось строительство жилых зданий. При строительстве четвертого и третьего микрорайона была сильно уплотнена застройка, и, не смотря на внешнее сходство, принципы и идеи первоначального проекта были нарушены.
Так, строители ОАО «ТДСК», исключив из проекта и производства все сложные элементы (угловые секции, поворотные, переходные элементы, возможности разворота секций и пр.), начали строительство и даже закончил возведение объектов одного квартала четвертого микрорайона исключительно как спального. В данном квартале на 1-ом Га будет проживать более 1000 человек.
Рассказывая о проекте планировке, получившем одобрение в начале сентября на Координационном совете при Губернаторе области, ГИП отметила, что здесь «прослеживается пластика кварталов» и «они смотрятся выигрышнее», чем уже построенный Домостроительной компанией «спальный квартал». «611 тысяч квадратных метров жилья — примерная жилая емкость микрорайона, — подчеркнула Зинаида БАЙКАНОВА. — Композиционным ядром жилой территории является здание спортивно-развлекательного центра районного значения, с прилегающей территорией благоустройства на которой, кроме объектов социальной сферы, предусмотрены стадион и пешеходный бульвар выходящий по ул. Федорова на ул. Широтную».
Общее представление о градостроительном развитии жилого района «Тюменский-2» участники пресс-клуба получили. Теперь — дело за застройщиками, которые должны действовать в рамках одобренной концепции.
Ирина САВИЧЕВА:«Стадия проектирования в самом разгаре»
Проект планировки 5-го Заречного мкр, который также прошел через обсуждение на Координационном совете по выработке единой земельной и градостроительной политики, представила начальник отдела генерального плана МУП «ГАИЦ» Ирина САВИЧЕВА.
Данный жилой район утвержден в составе Генерального плана Тюмени, заказчиком проекта планировок является город. Ирина Николаевна назвала основные технико-экономические показатели проектируемого района: общая площадь жилищного фонда — 352 тыс. кв.м; общая площадь объектов обслуживания — 141 тыс. кв.м; население — 14,1 тыс. человек. Главной идеей концепции и его градостроительной основой является комфортность жизнедеятельности будущих обитателей данного района. В результате деятельности застройщиков (которые еще не определены) должна пройти полная реконструкция территорий — освобождение от старого жилищного фонда, наполнение заречной части (в том числе — прибрежной) современными многоэтажными домами жилого назначениями и объектами соцкультбыта. В основу положено индивидуальное проектирование.
Как рассказала Ирина САВИЧЕВА, «украшением жилого района является парковая зона вдоль набережной». Предполагается устройство озелененного пешеходного бульвара с площадками для отдыха, оборудованными малыми архитектурными формами. По верху водозаградительной дамбы предусмотрено устройство обслуживающего проезда и пешеходного тротуара со стороны реки. В местах пересечения с улицами, выходящими на берег реки, располагаются видовые площадки с лестничными спусками, съездами и пешеходными пандусами. Пешеходный тротуар должен иметь ограждение и освещение. В местах пересечения с радиальными улицами, выходящими на берег реки, располагаются видовые площадки с лестничными спусками, съездами и пешеходными пандусами. Второй ярус набережной предусматривается на уровне, не затапливаемом паводком 10% обеспеченности. Проектом предусмотрена подсыпка территории в районе дамбы до отметки, обеспечивающей защиту от затопления паводком 1% обеспеченности. Откосы дамбы рекомендуется устраивать с заложением 1:3 и крепить камнем.
Таким образом, не только правобережная часть города, но и левобережная «повернется лицом к реке». Весь проектируемый микрорайон хорошо просматривается с высокого противоположного берега, предполагается строительство пешеходного моста в створе ул. Свердлова.
Общественный центр жилого района отделен от 5-го микрорайона пешеходным бульваром, начинающимся от предмостной площади пешеходного моста и ведущего в зону отдыха, запроектированную вокруг озера Цыганское. На переднем плане со стороны реки предполагается разместить административно-деловой центр с гостиничным комплексом, далее спортивный комплекс и кинотеатр.
«Силуэт жилого района создается путем использования зданий повышенной этажности в наиболее ответственных местах. Высотный комплекс гостиницы с бизнес-центром должен сыграть роль градостроительной доминанты Заречного района», — подчеркнула Ирина Николаевна.
В геометрическом центре 5-го Заречного микрорайона предлагается создать детский городок. Низкоэтажная, хорошо озелененная территория общеобразовательной школы и участков детских садов будет выглядеть зеленым массивом на фоне многоэтажной жилой застройки микрорайона. Вместимость детских садов и школы определена на основе демографической структуры города (45 мест на 1000 жителей для детских садов и соответственно 160 мест для школы).
Проектировщики предусмотрели практически все для того, чтобы «Зарека» стала престижным для проживания районом областного центра. Здесь запланировано строительство жилья для различных категорий населения, застройка — до 20 этажей. «Стадия проектирования — в полном разгаре. Хотелось бы, чтобы застройщиком не только ПП, но и застройки этого района выступил город. Тогда можно было бы с уверенностью сказать — все объекты социальной сферы, заложенные в проект планировки, будут построены», — высказала пожелание проектировщиков начальник отдела генплана МУП «ГАИЦ».
Марина УСТЮЖАНИНА:«Успех — за концептуальными торговыми центрами»
Сектор коммерческой недвижимости на пресс-клубе представлял Холдинг «Партнер». Его дочерняя фирма «Партнер-Инвест» занимается строительством ТЦ «Зеленый берег» в заречной части Тюмени. Концепцию торгового центра представила Марина УСТЮЖАНИНА, директор по маркетингу холдинга.
Она доложила участникам заседания о ходе строительства и пообещала, что в ближайшем будущем торговый центр откроет свои двери для посетителей. Ключевыми ритейлерами «Зеленого берега» станут гипермаркет «Мосмарт» площадью более 13 тыс. кв.м (более 60 тыс. позиций продуктов питания и товаров для дома), гипермаркет «Южный» площадью 7 тыс. кв.м (товары для ремонта помещений) и компания по продаже бытовой техники и электроники «Мир» площадью 2 тыс. кв. метров. Также в торговом центре откроются торговая галерея «с атмосферой релакса» общей площадью 1036 кв.м, где можно будет сделать не только полезные покупки, но и как говориться «для души», а также ресторанный дворик с рядом известных уже в Тюмени операторов — кофейня «Максим», фаст-фут «Ростикс», «Блинофф», Джус-бар, Hot Pizza (прим. ред. — подробно о ТЦ «Зеленый берег» читайте на стр. 4 обложки «КВ»).
Как отметила Марина Владиславовна, к торговому центру планируется сделать несколько подъездов и организовать бесплатную экспресс-доставку посетителей от городских магистралей. Возле «Зеленого берега» появится большая автостоянка площадью 1,22 га. По поводу доступности товаров ТЦ для населения докладчик сказала, что «торговый центр призван удовлетворить все категории населения, но в большинстве своем — средний класс.
«Зеленый берег», по задумке холдинга «Партнер», должен стать торговым центром общегородского значения, а не только локальной территории — заречной части города. Были проведены соответствующие исследования и просчитана «территория охвата» с учетом наличия конкурентов. Как считают идейные вдохновители проекта, в настоящее время происходит перестройка рынка в пользу цивилизованных форматов торговли — «успех — за концептуальными торговыми центрами, у которых есть идейное ядро и продуманную начинку». Крупноформатная торговля — это удобно, современно, экономично.
Директор по маркетингу с уверенностью сказала, что «Зеленый берег» будет пользоваться популярностью у населения, а арендаторы не заставили себя ждать — массовые обращения по поводу размещения торговых точек начались, когда появилась коробка здания. В настоящее время строительство подходит к завершению, работы ведутся круглосуточно, началось благоустройство территории. Открытие намечено на 3 ноября.