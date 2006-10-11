nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Вторая молодость исторического центра

11 октября 2006, 17:26
Сегодня исторический центр Тюмени больше похож на современный район города.

Сегодня исторический центр Тюмени больше похож на современный район города.

Канули в лету деревянные домики и кирпичные особнячки. Единственным напоминанием о том, что когда-то здесь все было иначе, остаются узкие улочки. Едущие по ним автомобили, стараются не задеть друг друга и тех, кто пытается припарковаться в карманах. А карманы в свою очередь упираются прямо в стены жилых домов, поэтому пешеходная зона обозначена «слегка», как бы невзначай и ходить по ней крайне небезопасно - в любой момент на тебя может наехать очередной паркующийся.

Зато, когда смотришь на архитектуру зданий, то сразу понимаешь, что здесь живут хорошо. Большие окна, просторные лоджии, на заборах - замки. Никто из посторонних не сможет огорчить жильцов своим хождением по бесценному имуществу. А если, вдруг.., то охрана выставит.

Но не все так однозначно. Рядышком приютились несколько стареньких пятиэтажек и бараков, которые напоминают о том, что и здесь живут рядовые тюменцы. Они ведут неустанную борьбу с бытовыми трудностями и греют себя мыслью о том, как им все-таки повезло жить в центре, а не где-то на окраине Тюмени.

#Новости#Наш город#Сюжеты нашего города#Недвижимость#Аналитические материалы#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25