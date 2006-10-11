Вторая молодость исторического центра

Сегодня исторический центр Тюмени больше похож на современный район города.
Канули в лету деревянные домики и кирпичные особнячки. Единственным напоминанием о том, что когда-то здесь все было иначе, остаются узкие улочки. Едущие по ним автомобили, стараются не задеть друг друга и тех, кто пытается припарковаться в карманах. А карманы в свою очередь упираются прямо в стены жилых домов, поэтому пешеходная зона обозначена «слегка», как бы невзначай и ходить по ней крайне небезопасно - в любой момент на тебя может наехать очередной паркующийся.
Зато, когда смотришь на архитектуру зданий, то сразу понимаешь, что здесь живут хорошо. Большие окна, просторные лоджии, на заборах - замки. Никто из посторонних не сможет огорчить жильцов своим хождением по бесценному имуществу. А если, вдруг.., то охрана выставит.
Но не все так однозначно. Рядышком приютились несколько стареньких пятиэтажек и бараков, которые напоминают о том, что и здесь живут рядовые тюменцы. Они ведут неустанную борьбу с бытовыми трудностями и греют себя мыслью о том, как им все-таки повезло жить в центре, а не где-то на окраине Тюмени.