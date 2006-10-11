Вторая молодость исторического центра

Канули в лету деревянные домики и кирпичные особнячки. Единственным напоминанием о том, что когда-то здесь все было иначе, остаются узкие улочки. Едущие по ним автомобили, стараются не задеть друг друга и тех, кто пытается припарковаться в карманах. А карманы в свою очередь упираются прямо в стены жилых домов, поэтому пешеходная зона обозначена «слегка», как бы невзначай и ходить по ней крайне небезопасно - в любой момент на тебя может наехать очередной паркующийся.