Реальные проекты и далекие градостроительные перспективы обсуждались участниками Пресс-клуба «КВ» – диалоги о недвижимости», очередное заседание которого состоялось 27 сентября. Тема «От общего – к частному или о перспективной застройке города в отдельных сегментах рынка недвижимости» была определена организаторами не случайно. Как оказалось, тюменцев волнуют вопросы градостроительного развития областного центра – им интересно, что и где строится или будет построено в ближайшем будущем, какими жилыми районами и общественно-торговыми центрами прирастать будет Тюмень-матушка, перешагнув через свое 420-летие.
За круглым столом компании «Тюменинвестстрой» на этот раз собрались городские и областные «чиновники от градостроительства», застройщики и проектировщики, а также представители тюменских СМИ. Советник Главы города по градостроительству Олег БУЗНИКОВ «укрупнено» рассказал о Генеральном плане города, заметив, что главный градостроительный документ не определяет где и какие объекты должны быть построены. Это прерогатива следующего этапа работы проектировщиков над градостроительной документацией – разработка проектов планировки отдельных территорий. Как раз об этом и говорили эксперты пресс-клуба.
Так, например, заместитель генерального директора Тюменской домостроительной компании Петр ЩЕПЕЛИН рассказал о строительстве микрорайонов жилого района «Тюменский», а главный инженер проекта ООО «Гармония» Зинаида БАЙКАНОВА - о ближайших перспективах развития этого района. Проект планировки 5-го Заречного мкр представила начальник отдела генерального плана МУП «ГАИЦ» Ирина САВИЧЕВА. О реализации проектов комплексной застройки городских территорий говорили куратор проекта ЖК «Даудель», активно строящегося в центральной части города, а о загородном строительстве коттеджей и таунхаусов на озере Цимлянском – ведущий специалист отдела реализации компании «Тюменинвестстрой» Екатерина РАДЧЕНКО.
Профессиональная презентация торгового комплекса «Зеленый берег» компании «Партнер-Инвест», которую провела директор по маркетингу холдинга «Партнер» Марина УСТЮЖАНИНА, произвела на собравшихся ошеломляющее впечатление.
По ходу выступлений участники пресс-клуба задавали экспертам вопросы по существу, вступали в дискуссию. Как всегда «на злобу дня» прозвучали вопросы от заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Бориса РОЙТБЛАТА, но и ему пришлось отвечать на некоторые (особо острые) вопросы от застройщиков. Заседание получилось живым и насыщенным интересной информацией.
Олег БУЗНИКОВ: «Генплан не диктует, где и какие объекты должны быть построены»
Итак, темой сентябрьского заседания пресс-клуба «КВ» – диалоги» о недвижимости» стало градостроительное развитие Тюмени. На координационных советах, традиционно проходящих при губернаторе Тюменской области, сегодня обсуждается масса проектов. Архитекторы предлагают как варианты строительства отдельных, значимых для города объектов, так и проекты развития целых районов города. Именно эти реальные проекты – как те, которые уже осуществляются на территории города, так и те, чье осуществление – дело перспективы – и обсудили участники пресс-клуба.
Как еще раз напомнил советник Главы города по градостроительству Олег БУЗНИКОВ, утвержденный Генеральный план в перспективе рассчитан на население города в 1 миллион человек. Предполагается, что именно столько тюменцев будет к 2040 году. Концепция застройки областного центра предполагает концентрическое территориальное развитие с формированием кольцевой транспортно-планировочной структуры, обеспечивающей оптимальную коммуникационную доступность районов новой застройки.
Генплан города содержит в себе функциональные зоны – определяет развитие территорий с индивидуальной жилой застройкой или многоэтажной, обозначает перспективу развития промышленных зон. В нем обозначены территории, где расположатся складские, коммунальные объекты, обозначены схемы развития инженерных коммуникаций. Сегодня определены пути развития обширных городских зон, дело – за планированием отдельных районов. Как отметил Олег Бузников, центральная часть города обозначена высокоэтажной плотной застройкой, а индивидуальное жилье рассредоточено по периметру городской черты. Левобережную пойму реки Туры – от Бухарской Слободы до совмещенного моста – предстоит превратить в общественный центр областного значения с сопутствующей многоквартирной застройкой.
От глобальных планов градостроительного развития города участники пресс-клуба перешли к разговору о застройке отдельных территорий.
Екатерина РАДЧЕНКО: «Компания начала строительство второй очереди таунхаусов»
Как показывают аналитики, тюменцев интересует жилье различных категорий «доступности». Одна из них – категория жилья для людей с достатком «выше среднего» - коттеджи и таунхаусы «вдали от шума городского», то есть, загородная недвижимость. Об этом сегменте недвижимости рассказала ведущий специалист отдела реализации компании «Тюменинвестстрой» Екатерина РАДЧЕНКО.
В настоящее время компания завершает строительство первой очереди коттеджей и таунхаусов на озере Цимлянском, причем, все они уже проданы. Сегодня же вокруг Тюмени различными фирмами возводится несколько подобных коттеджных поселков. По словам экспертов рынка недвижимости, спрос на это жилье не только не падает, но и постоянно увеличивается уже на протяжении нескольких лет. Такая популярность загородного жилья определила решение руководства компании «Тюменинвестстрой» продолжить строительство в пригороде.
Что именно определяет решение приобрести «квартиру на природе»? В случае с жилым комплексом в районе озера Цимлянское, в первую очередь - это транспортная доступность – удаленность от центра Тюмени составляет 6,5 км, дорога в город занимает всего 10 минут. О чистоте воздуха, земельных наделах и прочих удобствах говорить не стоит. Это – неотъемлемая часть «загородного приобретения».
Вторая очередь жилого комплекса включает строительство 88 таунхаусов. Каждый двухэтажный дом рассчитан на две семьи, квартиры разделены пристроенным гаражом. Пожелания потенциальных покупателей скорректировали некоторые планировочные решения самих зданий – таунхаусы второй очереди строятся без подвальных помещений, что удешевляет себестоимость строительства жилья и делает его покупку доступной большему количеству людей. Площадь квартир в таунхасах – 135 кв.м и 175 кв. метров. Предполагается, что каждый владелец такого жилья получит в собственность земельный участок, а вся территория жилого массива будет огорожена и охраняема.
На территории поселка запроектированы объекты обслуживания населения, например – салон красоты, предусмотрены детские площадки и зеленые зоны отдыха. На сегодня стоимость квадратного метра в таунхаусах составляет 27 тыс. руб., а в коттеджах – 33 тыс. рублей. Комплекс предполагают сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2008 года.
Игорь МИХАЙЛОВ: «Комплекс «заточен» на семью»
Жилье повышенной комфортности, однако, уже в центральной части города, предлагает ЖК «Даудель» и турецкая компания «Рейнессанс Констракшн», возводящие в районе ТРЦ «Гудвин» жилой комплекс переменной этажности (12-16 этажей) из нескольких домов в каркасно-монолитном исполнении. О подходе к строительству такого рода жилья рассказал куратор проекта Игорь МИХАЙЛОВ.
Как оказалось, в комплексе предусмотрены квартиры для разных категорий населения. Хотя, комфортность жилья одинаковая – разнятся только площади квартир. Отвечая на реплику Бориса РОЙТБЛАТА о том, не вытесняем ли мы из центра города молодые семьи, строя здесь квартиры в расчете на состоятельных людей, Игорь МИХАЙЛОВ сказал, что в первой очереди комплекса «Даудель» предусмотрены 1- и 2-комнатные квартиры. Однако, как показывает практика, будущие собственники жилья в центре города тяготеют к квартирам более просторным, так как думают на перспективу – район престижный, семьям свойственно размножаться, а значит и жилье должно быть соответствующим по площади. А потом, для реализации программы обеспечения жильем молодых семей не обязательно осваивать дорогостоящие «центральные» площадки. Хотя и молодежи в комплексе «Даудель» будет предостаточно – кто-то берет ипотеку (около 60% сделок прошло через оформление ипотечных кредитов), кто-то пользуется родительским кошельком… Таким образом, изучив потребительский спрос, застройщики решили, что вторая очередь должна быть преимущественно предназначена для семей – компания отказалась от строительства малогабаритного жилья и предусмотрела квартиры площадью около 115 кв. метров.
Как считает Игорь Владимирович, проект «Даудель» позволит насытить тюменский рынок недвижимости не только новым жильем, но и «вторичкой», так как большинство покупателей квартир в комплексе избавляются от своего старого жилья, «выбрасывая его на рынок». Общая площадь квартир жилого комплекса «Даудель» составит около 50 тыс. кв. метров. Срок сдачи первой очереди (четыре дома) – третий квартал 2007 года.
Петр ЩЕПЕЛИН: «Проблема с энергетикой тормозит жилищное строительство»
Сегмент жилья массового спроса в Тюмени активно осваивает ОАО «ТДСК». Так, о строительстве района «Тюменский», перспективе его развития и проблемах, возникающих у застройщика, рассказал заместитель генерального директора Тюменской домостроительной компании Петр ЩЕПЕЛИН:
- …Мы уже заканчиваем строить первый микрорайон жилого района «Тюменский». Большинство объектов будет сдано в четвертом квартале 2006 года и только один дом перейдет на 2007 год. Практически закончили строительство четвертого микрорайона в жилом районе «Тюменский». Подошли уже к высокой степени готовности домов - деревья сажаем 5-6 летние, газоны закрываем коврами. Пытаемся сдать дома комплексом, первые этажи отданы под строительство объектов соцкультбыта. Хотя свою инициативу в размещении парикмахерских или еще чего-то мы никому не навязываем. Коммерсант, покупая нежилое помещение, сам определяет его судьбу и назначение. Недавно мы столкнулись с такой неприятностью: в МЖК и первом микрорайоне у нас остаются более десяти нежилых помещений - мы не можем их реализовать. Помещения имеют общую площадь от 100 до 150 квадратных метров, с отдельным входом. Видимо, рынок уже насытился так называемой коммерческой недвижимостью. Плюс к тому - построили экспериментальный гараж в районе МЖК, заглубленный, на 50 машин, по всем современным меркам - вентилируем, охраняем, освещаем, создаем все условия, чтобы машина даже под землей сохраняла свой товарный вид, но реализация гаражей пока не идет. Если сегодня обычный гараж в кооперативе стоит 350 тысяч руб. и хорошо продается, то наш (можно сказать, супер-гараж) - 380 тысяч руб., но нет такого спроса. Почему?..
Существует острая проблема с электроэнергией. Можно было бы выстроить нормальные отношения с энергетиками, если бы мы были единственными, кто строит. Но все начинают считать копейки, и нам трудно прийти к консенсусу. Буквально сегодня прошла встреча с энергетиками для устранения проблем. Они говорят, что в эту зиму не исключены технические «катаклизмы», так как не хватает мощностей. Приняли решение взять электроэнергию с Суходольской станции.
Как сказал Петр Игнатьевич, к концу этого года компания введет в эксплуатацию 110-115 кв.м жилья. В следующем году планируется возвести около 140 тыс. кв. метров. ТДСК ведет комплексную застройку всего жилого района Тюменский. Практика показывает, что жилье от Домостроительной компании пользуется спросом у горожан, и в первую очередь, благодаря относительно невысокой его стоимости. Квартиры в домах ТДСК компактны, особо популярны одно- и двухкомнатные.
- Какое мы строим жилье? Высота потолков - 2,6 м, жилье полностью готово под косметический ремонт, ставим железный двери (есть поставщик из Челябинска), о счетчиках не говорю – все это сделано. На какие слои рассчитано? Для широких слоев населения. Основная масса дольщиков ТДСК идет по ипотечному договору. У нас в компании есть представители банка, которые проводят всю необходимую работу, т.е. все подписывается в «одном окне».
Говоря о перспективах ТДСК, Петр ЩЕПЕЛИН поделился также проблемами, возникшими при строительстве Восточного микрорайона - из-за плохих грунтов строители вынуждены забивать не 12-ти, а 14-метровые сваи. Строительство будет идти на восьми гектарах. Сейчас «проходят» дорогу о ТЭЦ-2, опять же - проблемы с энергетикой. Начать строительство жилья планируется в 2008 году.
«Что еще мы планируем? Перейти на новый стиль домов. Форма у нас уже заказана на Омском заводе металлоизделий. 50% оборудования профинансировано, 50% - готово к использованию. Переходим на двенадцатиэтажные дома, а в 2008 году - на 16-этажные. Связано это с удорожанием строительства, в том числе за счет земельных аукционов…», - доложил общественности Петр Игнатьевич.
Компания выбирает для строительства домов участки отнюдь не в центре города, что делает квартиры более дешевыми и доступными для населения, но… К вопросу о доступности жилья от ТДСК можно добавить еще один «тормоз», на который обратил внимание собравшихся застройщик – то, что на стадии строительства жилье скупается оптом и перепродается:
«Хочется сказать, что многие зарабатывают на недвижимости, покупая у ТДСК сразу по 10-20 квартир в одном доме. Если мы продаем квадрат за 25-28 тысяч рублей, то они потом по договору переуступки доли «наваривают» еще несколько тысяч. Мы стараемся поддерживать проект «Доступное жилье» – делаем выбор в пользу малогабаритного жилья. В новых домах мы разместили только одно- и двухкомнатные квартиры, трехкомнатных там нет. Помимо строительства жилья нужно не забывать и об объектах соцкультбыта, школах, детских садах».
Так, по словам Петра Игнатьевича, другой проблемой на сегодняшний день, остается нерешенность вопросов строительства в новых микрорайонах социальных объектов, в том числе, необходимых центров творчества. Строить их за свой счет застройщикам не выгодно, а муниципального заказа, конкретных денег, выделенных на строительство этих объектов пока нет. Впрочем, по мнению заместителя генерального директора ТДСК, эта проблема все-таки будет решена «Уже через пару лет тюменские строители придут к тому, что будут с охотой браться и за строительство детсадов, и за строительство школ», - отметил он. Три варианта финансового оформления строительства таких объектов он представил участникам пресс-клуба.
Итак, среди основных нерешенных проблем жилого района «Тюменский» и других застраиваемых территории города остается нехватка энергии. Решить ее самостоятельно застройщик не может, нужна помощь областных и городских властей. Отвечая на этот вопрос, Борис РОЙТБЛАТ сказал, что вопросы энергетики частично решены как на государственном, так и на областном уровне – в настоящее время из областного бюджета выделены средства на строительство ПС «Ожогино».
Материал подготовили С.Ахмеднабиева, М.Захваткин, Д.Хайруллина, О.Крюкова
Продолжение следует