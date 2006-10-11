От общего – к частному

- …Мы уже заканчиваем строить первый микрорайон жилого района «Тюменский». Большинство объектов будет сдано в четвертом квартале 2006 года и только один дом перейдет на 2007 год. Практически закончили строительство четвертого микрорайона в жилом районе «Тюменский». Подошли уже к высокой степени готовности домов - деревья сажаем 5-6 летние, газоны закрываем коврами. Пытаемся сдать дома комплексом, первые этажи отданы под строительство объектов соцкультбыта. Хотя свою инициативу в размещении парикмахерских или еще чего-то мы никому не навязываем. Коммерсант, покупая нежилое помещение, сам определяет его судьбу и назначение. Недавно мы столкнулись с такой неприятностью: в МЖК и первом микрорайоне у нас остаются более десяти нежилых помещений - мы не можем их реализовать. Помещения имеют общую площадь от 100 до 150 квадратных метров, с отдельным входом. Видимо, рынок уже насытился так называемой коммерческой недвижимостью. Плюс к тому - построили экспериментальный гараж в районе МЖК, заглубленный, на 50 машин, по всем современным меркам - вентилируем, охраняем, освещаем, создаем все условия, чтобы машина даже под землей сохраняла свой товарный вид, но реализация гаражей пока не идет. Если сегодня обычный гараж в кооперативе стоит 350 тысяч руб. и хорошо продается, то наш (можно сказать, супер-гараж) - 380 тысяч руб., но нет такого спроса. Почему?..