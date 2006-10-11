Квартал для состоятельных людей

Кто предпочитает здесь жить, и в какую сумму обойдется покупка новой квартиры, рассказывает директор агентства недвижимости «ЮПИТЕР» Римма Юрьевна МОЗЖЕГОРОВА:
- Еще 15 лет назад в историческом центре Тюмени улицы были застроены одноэтажными деревянными домами, на большинстве из которых висели таблички с надписью «Памятник архитектуры». Сегодня ситуация изменилось. Памятников деревянного зодчества осталось немного. Их вытеснили многоэтажные дома, возведенные по индивидуальным проектам. Среди них встречаются здания офисного типа и жилая застройка.
Первые пятиэтажки появились еще в 60-е годы прошлого века. Это - так называемые «хрущевки» (ул. Дзержинского, 31, ул. Володарского, 24, 33). Квартиры в них маленькие, со смежными комнатами, крошечными коридорами и небольшими балкончиками. Под окном на кухне есть холодный шкаф. Санузел может быть совмещенным и раздельным, но в этом случае вход в ванную комнату расположен на кухне.
Общая площадь 1-комн. «хрущевки» составляет 33 кв. метра, 2-комн. – 42-44 кв. метра, 3-комн. – 52 кв. метра. Площадь кухни – 6 кв. метров.
Средняя стоимость 1-комн. квартиры в «хрущевке» варьируется от 1400 до 1500 тыс. рублей, 2-комн. – 1700-1800 тыс. рублей, 3-комн. – 2000 тыс. рублей и больше.
В девятиэтажных «брежневках» (ул. Челюскинцев, 30, ул. Республики, 39) общая площадь квартир практически такая же, как и в «хрущевках». Но комнаты могут быть как смежными, так и изолированными. В некоторых квартирах имеются лоджии, а для некоторых характерно наличие балконов. По стоимости квартиры в «брежневках» дороже, чем в «хрущевках» на 50 тыс. рублей. Это обусловлено тем, что дома помоложе, и проблем, связанных с изношенными коммуникациями и т.п., в них поменьше.
В 90-е годы и до сегодняшнего дня этот уголок Тюмени застраивается домами с квартирами повышенного комфорта для людей с достаточно высоким уровнем доходов (ул. Володарского, 19, 23 и т.д.). Поэтому дворы, как правило, закрытые и хорошо охраняются. На их территории расположены подземные гаражи и паркинги. Квартиры в домах отличаются большими площадями до 300 кв. метров, некоторые из них построены в двух уровнях и т.д. Цены на жилье подобного типа высокие – от 40 тыс. рублей за один квадратный метр и более.
Но, несмотря на это приобрести квартиру в домах по ул. Хохрякова, Володарского, Кирова, Дзержинского или ул. Челюскинцев не так просто. Свободных пятачков для новостроек практически не осталось. Сейчас достраивается дом на углу улиц Симакова-Хохрякова. Может быть, в ближайшем времени снесут оставшиеся бараки по ул. Хохрякова и еще там появится жилое здание. Фактически, больше строить негде. А готовое жилье на продажу выставляется очень редко. Проживание в историческом центре более комфортно, чем в других районах города, и люди не спешат продавать здесь квартиры. Их устраивает прекрасно развитая инфраструктура, когда все необходимые магазины, учебные заведения (ТГУ, Сельскохозяйственная Академия, Институт культуры), места культурного отдыха (Филармония, Драматический театр, Городской сад), досуговые центры, как для детей, так и для взрослых, и т.д. находятся рядом. Ехать никуда не надо.
К тому же здесь достаточно тихо, много зелени, нет такой загазованности, как на ул. Республики. Рядом открывается прекрасный вид на реку Тура. Единственный недостаток – неудачное расположение продуктовых магазинов. Их всего три и они находятся ближе к ул. Республики – это «Триан», «Пассаж» и «Тамара». А в остальном, всем живущим в историческом центре Тюмени обеспечен достаточно высокий уровень комфорта.
Если вы хотите продать или приобрести квартиру в одном из районов Тюмени, то обращайтесь к специалистам агентства недвижимости «Юпитер». Мы готовы предоставить квалифицированную помощь в совершении любых сделок с недвижимостью с оформлением сопутствующих документов.