Квартал для состоятельных людей

Но, несмотря на это приобрести квартиру в домах по ул. Хохрякова, Володарского, Кирова, Дзержинского или ул. Челюскинцев не так просто. Свободных пятачков для новостроек практически не осталось. Сейчас достраивается дом на углу улиц Симакова-Хохрякова. Может быть, в ближайшем времени снесут оставшиеся бараки по ул. Хохрякова и еще там появится жилое здание. Фактически, больше строить негде. А готовое жилье на продажу выставляется очень редко. Проживание в историческом центре более комфортно, чем в других районах города, и люди не спешат продавать здесь квартиры. Их устраивает прекрасно развитая инфраструктура, когда все необходимые магазины, учебные заведения (ТГУ, Сельскохозяйственная Академия, Институт культуры), места культурного отдыха (Филармония, Драматический театр, Городской сад), досуговые центры, как для детей, так и для взрослых, и т.д. находятся рядом. Ехать никуда не надо.