Хорошо ли живется в «памятниках»?

Как сказал нам собеседник – жилец «памятника деревянного зодчества XIX века», охраняемого государством, он с семьей съехал бы из этого убожества, если бы город дал квартиру. Или предприниматели… Однако квартиру никто не дает, а те деньги, что не так давно были предложены предприимчивыми бизнесменами, не устраивают – на них приличное жилье приобрести невозможно.