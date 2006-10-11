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Хорошо ли живется в «памятниках»?

11 октября 2006, 19:01
Прошли мы по историческому центру Тюмени, подивились на шедевры архитектуры XX века, взглянули на «взрывы творческой мысли века XXI, отметили успехи реконструкции и реставрации памятников архитектуры и деревянного зодчества прошлых веков.

Проходя мимо дома, расположенного на углу улиц Володарского и Дзержинского, разглядывая новенькие наличники, услышали, как нас окликнул мужской голос. Обернулись, подошли, познакомились… Фотографироваться молодой человек отказался, но провел нас во двор этого памятника и указал на «обратную сторону медали». «Удобства» - во дворе, вода – в колонке, мусор не вывозится, крыша протекает… Хорошо, что отопление центральное.

Как сказал нам собеседник – жилец «памятника деревянного зодчества XIX века», охраняемого государством, он с семьей съехал бы из этого убожества, если бы город дал квартиру. Или предприниматели… Однако квартиру никто не дает, а те деньги, что не так давно были предложены предприимчивыми бизнесменами, не устраивают – на них приличное жилье приобрести невозможно.

Кто будет решать проблемы жителей исторических кварталов? Город? Область? Заезжие инвесторы? Вроде бы и надо сохранять историю для потомков… Вроде бы и средства нашлись «навести лоск на фасад»… А дальше что? Кому адресовать все эти вопросы? Может быть, к депутату? Мы в данном случае смогли лишь зафиксировать обе стороны «медали»…

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