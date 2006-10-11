Экономично, комфортно, надежно!

На презентации крана присутствовали также Malacrida Alessandro, ведущий специалист по монтажу и сервисному обслуживанию компании САRLO RAIMONDI в России. Он был скромен и молчалив. Более разговорчивым оказался Тодор ГАНЧЕВ, представитель югославской компании «Inex-interexport». Он уже более 15 лет живет в нашей стране и очень хорошо общается по-русски. Югославская фирма – один из подрядчиков данного объекта. Второй подрядчик – достаточно известная в Тюмени турецкая строительная, промышленная и торговая компания «Актиф Иншаат», президентом которой является Хамди АКЫНДЖЫ. У каждой из этих компаний – свой фронт строительно-монтажных работ. Каждый из подрядчиков возводит секции здания торгового центра по собственной технологи монолитного домостроения, соревнуясь с соседней бригадой в скорости и качестве строительства. Сергей КОРОБОВ отметил этот факт как положительный. «Застройщик сумел организовать социалистическое соревнование среди бригад капиталистических стран», - с улыбкой заметил Сергей Александрович. Важно сказать, что обе строительные компании будут работать под одним краном, так как у MPT 156 LH очень большая площадь охвата. Стационарно закрепленный по средней оси строящегося здания, этот башенный кран за счет вылета своей стрелы без труда обеспечит необходимыми материалами оба участка строительства. И при этом нет необходимости устройства подкрановых путей, что также удешевляет себестоимость объекта. К тому же, кран легко монтируется (как уже было замечено) и демонтируется, что немаловажно для эффективного использования механизма на строительных площадках фирмы. В данном случае - ООО «ТУАНН», которое кроме торгового центра на ул. Гнаровской-Федорова ведет строительство общественно-торгового центра по ул. Профсоюзной-Республики, продолжает загородное жилищное строительство, а в перспективе - новые жилые кварталы.