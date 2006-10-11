Экономично, комфортно, надежно!

Не так давно состоялась презентация… башенного крана. Провел ее на своем объекте, расположенном по ул. Гнаровской-Федорова, Владимир ШИРОКОВ, директор ООО «ТУАНН».
Такого крана еще не было на строительстве жилья и объектов соцкультбыта областного центра - на тюменскую землю пришла современная строительная техника европейского уровня!
Башенный кран производства итальянской фирмы САRLO RAIMONDI (модель MPT 156 LH) призван произвести если не революцию на строительном рынке Тюмени, то по крайней мере значительно ускорить и упростить возведение масштабных объектов.
Проблема квалифицированных кадров строительных специальностей, в том числе – машинистов башенных кранов стоит у нас очень остро. На стройплощадках, порой, не хватает подъемно-транспортных механизмов, а где-то существует проблема массового применения необходимой техники из-за ограниченности участка, скажем, в селитебной зоне города. Так, вот этот кран позволяет в пять раз сократить применение подъемно-транспортных механизмов на объекте и существенно снизить потребность в обслуживающем персонале. Кроме этого, у «итальянца» высокая скорость работы лебедок и поворотных платформ, что позволяет поднимать грузы до ??? тонн со скоростью до 125 м/мин., а также - снизить потребление электроэнергии до 75 кВт. Впечатляет общая мощность оборудования и установок, долговечность конструкций… Все это позволяет эффективно использовать кран MPT 156 LH в сложных погодных условиях Севера Тюменской области.
Еще одним «плюсом» является быстрый монтаж башенного крана на площадке, возможность возведения зданий высотой до 132 метров. Данная серия имеет самонесущую стрелу длиной 61,5 м, то есть, без вантового крепления.
Что касается компании САRLO RAIMONDI, то у нее большой опыт работы в России. Например, такие башенные краны работают на строительстве резервного хранилища нефтепродуктов острова Сахалин. В Тюмени кран MPT 156 LH – первая ласточка, но как его итальянские производители, так и застройщик Владимир ШИРОКОВ считают, что машину с вышеназванными характеристиками ждет большое будущее в Тюменском регионе.
К перспективной технике проявили большой интерес чиновники от строительства – на стройплощадку, где возводится ТЦ «Пассаж-3» в один из не очень солнечных осенних дней по приглашению застройщика заехали начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей КОРОБОВ и заместитель Главы города Тюмени Андрей НИКИТИН. Они поднялись на высоту более 50 метров и ознакомились с кабиной башенного крана, которая значительно отличается как по внешнему виду, так и по комфортности от подобной техники до сих пор применявшейся на строительных площадках региона.
Во-первых, рабочее место машиниста оборудовано по последнему слову техники и имеет подогрев и кондиционер. Во-вторых, хороший обзор стройплощадки за счет того, что кабина полностью остеклена. И, что самое замечательное, краном можно управлять с любой точки строительной площадки.
На презентации крана присутствовали также Malacrida Alessandro, ведущий специалист по монтажу и сервисному обслуживанию компании САRLO RAIMONDI в России. Он был скромен и молчалив. Более разговорчивым оказался Тодор ГАНЧЕВ, представитель югославской компании «Inex-interexport». Он уже более 15 лет живет в нашей стране и очень хорошо общается по-русски. Югославская фирма – один из подрядчиков данного объекта. Второй подрядчик – достаточно известная в Тюмени турецкая строительная, промышленная и торговая компания «Актиф Иншаат», президентом которой является Хамди АКЫНДЖЫ. У каждой из этих компаний – свой фронт строительно-монтажных работ. Каждый из подрядчиков возводит секции здания торгового центра по собственной технологи монолитного домостроения, соревнуясь с соседней бригадой в скорости и качестве строительства. Сергей КОРОБОВ отметил этот факт как положительный. «Застройщик сумел организовать социалистическое соревнование среди бригад капиталистических стран», - с улыбкой заметил Сергей Александрович. Важно сказать, что обе строительные компании будут работать под одним краном, так как у MPT 156 LH очень большая площадь охвата. Стационарно закрепленный по средней оси строящегося здания, этот башенный кран за счет вылета своей стрелы без труда обеспечит необходимыми материалами оба участка строительства. И при этом нет необходимости устройства подкрановых путей, что также удешевляет себестоимость объекта. К тому же, кран легко монтируется (как уже было замечено) и демонтируется, что немаловажно для эффективного использования механизма на строительных площадках фирмы. В данном случае - ООО «ТУАНН», которое кроме торгового центра на ул. Гнаровской-Федорова ведет строительство общественно-торгового центра по ул. Профсоюзной-Республики, продолжает загородное жилищное строительство, а в перспективе - новые жилые кварталы.
Что касается ТЦ «Пассаж-3», то этот объект возводится при инвестиционном участии Тюменского филиала №5772 Западно-Сибирского отделения Сбербанка России. Управляющий филиалом Петр МИЩЕНКО также присутствовал на презентации нового крана. Пришли зафиксировать событие и представители некоторых строительных компаний города - директор фирмы «Камацу-Тюмень» Владимир КОХАН, заказчики объекта - начальник «Энергоспецстроя» Владимир ХОРОШИЛОВ и главный инженер эой фирмы Юрий ПАХОМОВ. А самой счастливой в этот день выглядела машинист башенного крана Людмила КУТКИНА. Как призналась нам Людмила Сергеевна, «в таких сказочных условиях работать – одно удовольствие» и ее место работы – не «будка» или «кабина», а настоящий кабинет. Особенно это ощущается после многолетней работы на «косом-кривом» кране. И уж если в прежних условиях машинист со стажем умудрялась воспитывать молодежь и делать настоящих крановщиков из выпускников профессиональных училищ, то здесь, если придется, это будет сделать гораздо проще.
Вместе с работодателем, заботящемся как об успехе предприятия, так и о комфортных условиях работы своих подчиненных, крановщица торжественно разрезала ленточку, а затем вместе с гостями подняла бокал шампанского в честь запуска первого «итальянца в Тюмени». Партнеры пожелали директору ООО «ТУАНН» успешного освоения новой техники.
На презентации побывала С.АХМЕДНАБИЕВА