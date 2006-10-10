Расширенное правление Тюменской областной общественной организации архитекторов

На повестке, кроме праздника, стояло ряд важных вопросов.
Нужен профессиональный Градостроительный Совет!
Первый вопрос касался возрождения профессионального совещательного органа – Градостроительного Совета на базе общественной организации. То, что такая необходимость есть, признали все присутствующие на собрании архитекторы, проголосовав «за».
В настоящее время существует Координационный Совет по выработке единой земельной и градостроительной политики в Тюменской области, который взял на себя некоторые функции Градостроительного Совета, рассматривая проекты зданий и сооружений, заслушивая авторов проектов планировки под застройку отдельных районов города. При администрации г.Тюмени создана Градостроительная комиссия, также рассматривающая как масштабные проекты, так и локальные объекты, беря на себя ответственность за «добро» или «табу» их реализации.
Казалось бы, существуют органы, которые всесторонне изучают проектную документацию и объективно оценивают шедевры, рожденные полетом архитектурной мысли, отталкиваясь от существующей градостроительной ситуации, в том числе – в исторических кварталах областного центра. Тем не менее, есть прецеденты реализации проектов, идущих в разрез градостроительной концепции Тюмени, нарушающие основной градостроительный документ – утвержденный Генеральный план города. Градостроительный Совет, который работал в бытность главными архитекторами города Валерия КУЛАЧКОВСКОГО и Бориса МЕДВЕДЕВА, выполнял свою функцию совещательного органа, способствующего повлиять на инвестора строительства, заставить его работать в интересах города. То есть, считаться с существующими регламентами. Застройщики прислушивались к профессиональному мнению тюменских зодчих, вносили коррективы в проекты соразмерно своим финансовым возможностям. По крайней мере, нашим зодчим удавалось как-то регулировать процесс проектирования и застройки в центре города, где немало памятников истории и архитектуры. Бесспорно, не всегда удавалось избежать «архитектурных взрывов» на теле областного центра, но все же таковых было гораздо меньше, когда работал профессиональный Градостроительный Совет. Он также являлся неким «подспорьем» для главного архитектора города, когда надо было принять решение по значимому для города объекту, но спорному по объемно-пространственному решению, не корреспондирующемуся с существующей застройкой.
Таким образом, тюменские архитекторы проголосовали за создание Градостроительного Совета, призванного в одних случаях защищать проектные решения, в других – указывать разработчикам на ошибки и недочеты, устранив которые авторам проектов станет легче защищать свои творения перед тем же Координационным Советом, где профессиональных градостроителей практически нет. Архитекторы считают, что в этом случае станет меньше градостроительных «ляпов», проектировщики смогут убеждать своих заказчиков в принятии правильных решений при осуществлении «грандиозных проектов». К тому же, по закону градостроительная документация – проекты планировки – должна проходить процедуру общественных слушаний. Обсуждение ПП на Градостроительном Совете с последующей публикацией в СМИ является одной из форм общественных слушаний.
В общем, как не посмотри, Градостроительный Совет – полезная штука. Вопрос в том, – где собираться и на какие средства арендовать помещение, если у тюменского отделения САР нет своего конференц-зала. Второй вопрос – легитимность Градосовета. Раньше его возглавлял главный архитектор города, являющийся муниципальным служащим, а состав совета утверждался распоряжением Главы города. Есть Устав и Положение как о городском, так и об областном Градосовете. Как сказал профессор, кандидат архитектуры Виктор СТАНКЕВСКИЙ, «тот Градосовет административный, наш – профессиональный, нужно разработать другое Положение». Теперь старые документы следует досконально изучить и переработать в соответствии с новым градостроительным законодательством. Это и собираются в ближайшее время сделать члены Правления тюменского отделения САР.
В ходе обсуждения возник вопрос: «Что если наше профессиональное мнение пойдет в разрез с мнением чиновников из Координационного Совета?» «Все равно. Рядом с проектом, представленным на Координационный Совет, архитектор или инвестор вправе положить протокол с решением профессионального Градостроительного Совета, - сказал Виктор Дмитриевич. – По крайней мере, архитектор сможет сказать, что он выполнил свой долг, предупредив чиновников о возможных ошибках». Пессимистических настроений по этому поводу хватало. Не очень-то верят зодчие в здравые решения инвесторов, стремящихся выжать из каждого клочка земли (тем более в центре) максимальную выгоду, построив вместо 5-этажного здания 20-этажного монстра, при этом, не особо задумываясь о размещении парковок, рекреационных зон и соседстве памятников. Архитектор Олег БУЗНИКОВ, как административный работник, высказал свое мнение по этому поводу: «На Координационный Совет обычно выносятся знаковые для города объекты. Не факт, что чиновники прислушаются к мнению архитекторов. Есть вопросы профессиональные, есть – политические. Если заказчик захочет, он «продавит» свой объект. Обсудив тот или иной проект на Градостроительном совете, получить удовлетворение можно, но поступиться интересами заказчика – невозможно. Это – мое мнение. Если сможете убедить заказчика в своей правоте, а тот убедит власти, то это будет большой плюс как общественной организации архитекторов, так и архитектуре города. Надо учиться доказывать свою профессиональную правоту. Может быть, с помощью Градосовета». Архитектор Николай ГРИЦЕНКО согласился с тем, что Градосовет – это поддержка архитекторам со стороны коллег. Архитекторы Сергей АЛЕКСЕЕВ и Ирина ИЛЬИНА также поддержали предыдущих ораторов – «лучше проходить первоначальную экспертизу среди профессиональных архитекторов, чем перед коллегией чиновников». «Не заказчик должен диктовать – что и где строить (у него два доллара в глазах, или больше – если берет площадку в центре города), а здравый смысл», - с болью в голосе сказала Ирина Викторовна.
Большинство архитекторов согласилось с тем, что Градостроительный Совет при тюменском отделении САР должен работать на общественных началах. Мэтр архитектуры Анатолий ОТРАДНОВ также высказал свое мнение: «Год назад еще решили, что Градосовет нужен. Чтобы поддерживать авторов проектов в спорных вопросах. Выставлять или не выставлять на обсуждение свои работы, архитекторы вправе решать сами. Все творческое сообщество будет оповещено о работе Совета. Как к нам отнесутся чиновники? Будем работать – там посмотрим. Главное – начать!» Олег БУЗНИКОВ поддержал коллегу, предложив «сделать шаги в два этапа», то есть, создать Градосовет при общественной организации, показать его работу, доказать состоятельность профессионального совещательного органа на деле, а потом, если надо – утвердить его состав и на административном уровне, организовав сотрудничество архитектурной общественности с органами власти.
А потом, и чиновники, и застройщики – жители Тюмени. Хочется верить, что им тоже не все равно, каков архитектурный облик у нашего города. Имея перед глазами профессиональное мнение, они вполне могут к нему прислушаться, чтобы в областном центре звучала «музыка, застывшая в камне», а не «реквием по архитектуре».
Чтобы строить будущее, надо помнить о прошлом!
Другой важный вопрос, вынесенный на собрание тюменских архитекторов, был связан с соблюдением авторских прав и кодекса профессиональной этики. Собственно, и он закономерным образом стал созвучен вопросу застройки исторического центра Тюмени.
Дело в том, что по застройке исторических кварталов в центре города было немало проектных разработок, некоторые из них в свое время рассматривались на Градостроительном Совете. Инвесторы понесли определенные расходы на разработку архитектурных проектов, предложений и концепций, архитекторы приложили свои творческие усилия, работая над ними, а теперь… Теперь по тем же кварталам пошли другие инвесторы и архитекторы, которые начинают проектировать и строить без учета предыдущих наработок, порой не учитывая сложившейся градостроительной ситуации. А чиновники идут у них на поводу. Почему? Надо думать, что причина тому – отсутствие связи между архитектурной общественностью и власть предержащими. А для архитекторов, «выпавших из обоймы» общественной организации, это – на руку. Они предлагают решения фасадов, порой, без разработки генплана участка и без учета существующих зданий и сооружений, игнорируя разработки застройщиков смежных территорий. В центре города особенно важно соблюсти ансамбль застройки, учесть наличие объектов культурного наследия. Такое впечатление, что архитектор «просто шмякнул дом», а его, по какой-то нелепой случайности (или по политическим мотивам) утвердили на высшем уровне.
Проблему эту подняла Ирина ИЛЬИНА. Ее поддержали бывшие и настоящие сотрудники инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия – архитекторы Александр КЛИМЕНКО и Елена МИНУЛИНА. Александр Иванович обратил внимание на то, что на недавнем форуме органов охраны памятников, прошедшем в Тюмени, при выступлении Губернатора Владимира ЯКУШЕВА, как «подстрочье» к его речи демонстрировался видеоряд, в котором показали и дома, расположенные в исторических кварталах города, в том числе по ул. Челюскинцев и ул. 25-го Октября. Площадка, о которой шла речь на собрании архитекторов, выставлялась на Координационный Совет еще при Губернаторе Сергее СОБЯНИНЕ (с другим инвестором и другим архитектурным предложением), было вынесено определенное решение. На чем основано новое «покушение» на исторический центр? «Архитекторы должны реагировать на эти «мыльные пузыри»! Мы должны ответственно относиться к нашей истории!», - резюмировал архитектор, принимавший в свое время непосредственное участие в исследованиях архитектурного наследия областного центра и разработке программы по реконструкции исторических кварталов. Елена МИНУЛИНА напомнила коллегам, что по утвержденному Генеральному плану в рассматриваемой части Тюмени (в частности, в районе Ильинской церкви) должна быть заповедная зона. Архитектурный проект, который недавно получил благословение на Координационном Совете, нарушает главный градостроительный документ, по которому должен развиваться областной центр. «Нарушается закон! Надо писать в адрес руководства города и области! Надо, чтобы к нам прислушались! И будет действенней, если к властям обратятся члены Градостроительного Совета (как общественного профессионального органа). Пусть администрация знает, что архитекторы болеют за город, за его архитектурный облик, за его историческое прошлое», - эмоционально выступила Елена Геннадьевна.
В разрез с ней высказался архитектор Борис МЕДВЕДЕВ, приняв сторону инвестора, подняв вопрос «жизнеспособности» некоторых памятников архитектуры и целесообразности их сохранения. «Если они (памятники) умирают естественной смертью, то где средства, которые могут их реанимировать, возродить? Конечно, есть инвесторы, которые берут на себя заботу о некоторых зданиях, их реконструируют, но… при этом кирпич облицовывается рейкой. Скажем так, не совсем удачный способ реставрации памятника. Не проще снести этот дом и построить что-то современное? Почему архитекторы должны стоять на пути прогресса? Почему сносится высотное здание архитектора Вальтера Гропиуса и никого это не волнует в США? А мы сохраняем развалюхи… Город должен развиваться в интересах населения!», - высказал свое мнение Борис Петрович.
Однако выступление мэтра не убедило представителя более молодого поколения архитекторов. Елена МИНУЛИНА пояснила свою позицию в вопросах сохранения исторического наследия, заметив, что «пока не пришла работать в инспекцию, также не замечала многих памятников истории и архитектуры, не понимала их значения». «Я не призываю всех архитекторов изучать историю памятников. Вопрос стоит о сохранении не отдельных зданий, а градостроительного элемента города – исторического квартала. О сохранении его структуры. В настоящее время есть попытки снести великолепные здания, за них надо бороться. В этом районе города на 1,8 га приходится 14 памятников архитектуры! Несколько усадеб с прилегающей к ним территорией – охранной зоной. Надо сохранить их для потомков!», - призвала к действиям своих коллег Елена Геннадьевна. Она согласилась с предыдущим оратором, что не все здания стоит сохранять, так как многие из них в свое время были занесены в реестр «приказом сверху», как дань моде, а теперь на них «без слез не взглянешь». Исправляя ошибки отцов, сейчас решением соответствующей комиссии планомерно исключаются из «реестра памятников» по нескольку объектов. Архитектор не против строительства новых зданий в исторических кварталах, но и старую архитектуру надо сохранить для потомков. Без прошлого нет будущего!
С такой постановкой вопроса согласился даже Борис МЕДВЕДЕВ. Переходя от официальной части к неофициальной, праздничной, он предложил поднять бокал за женщин в архитектуре. «В архитектуре России сегодня правят бал женщины. Нигде в мире нет такого количества женщин-архитекторов. Можно сказать, что они спасают нашу профессию. Ведь, из 15-ти студентов, поступающих на архитектурное отделение вуза, 10 – девушки!», - торжественно произнес Борис Петрович, и Международный день архитектуры «был зафиксирован» в тюменском кафе «Коннект», объединив за одним столом несколько поколений тюменских архитекторов. С праздником, дорогие зодчие! Творческих успехов и понимающих заказчиков!
С.АХМЕДНАБИЕВА