Расширенное правление Тюменской областной общественной организации архитекторов

В ходе обсуждения возник вопрос: «Что если наше профессиональное мнение пойдет в разрез с мнением чиновников из Координационного Совета?» «Все равно. Рядом с проектом, представленным на Координационный Совет, архитектор или инвестор вправе положить протокол с решением профессионального Градостроительного Совета, - сказал Виктор Дмитриевич. – По крайней мере, архитектор сможет сказать, что он выполнил свой долг, предупредив чиновников о возможных ошибках». Пессимистических настроений по этому поводу хватало. Не очень-то верят зодчие в здравые решения инвесторов, стремящихся выжать из каждого клочка земли (тем более в центре) максимальную выгоду, построив вместо 5-этажного здания 20-этажного монстра, при этом, не особо задумываясь о размещении парковок, рекреационных зон и соседстве памятников. Архитектор Олег БУЗНИКОВ, как административный работник, высказал свое мнение по этому поводу: «На Координационный Совет обычно выносятся знаковые для города объекты. Не факт, что чиновники прислушаются к мнению архитекторов. Есть вопросы профессиональные, есть – политические. Если заказчик захочет, он «продавит» свой объект. Обсудив тот или иной проект на Градостроительном совете, получить удовлетворение можно, но поступиться интересами заказчика – невозможно. Это – мое мнение. Если сможете убедить заказчика в своей правоте, а тот убедит власти, то это будет большой плюс как общественной организации архитекторов, так и архитектуре города. Надо учиться доказывать свою профессиональную правоту. Может быть, с помощью Градосовета». Архитектор Николай ГРИЦЕНКО согласился с тем, что Градосовет – это поддержка архитекторам со стороны коллег. Архитекторы Сергей АЛЕКСЕЕВ и Ирина ИЛЬИНА также поддержали предыдущих ораторов – «лучше проходить первоначальную экспертизу среди профессиональных архитекторов, чем перед коллегией чиновников». «Не заказчик должен диктовать – что и где строить (у него два доллара в глазах, или больше – если берет площадку в центре города), а здравый смысл», - с болью в голосе сказала Ирина Викторовна.