Увеличить объемы вводимого жилья – стратегическая задача

Вы знаете, что совсем недавно - несколько дней тому назад – Тюмень посетил наш бывший губернатор Сергей Семенович Собянин, который теперь является руководителем администрации президента. Вместе с ним побывало семь полпредов нашего государства, и когда им показали все, что делается у нас в Тюменской области, в первую очередь, что удалось сделать в сфере строительства, то, конечно, полпреды удивились - насколько далеко продвинулась Тюменская область. Надо сказать, что мы действительно являемся лидерами по вводу жилья, и не только в УрФО. Наш регион действительно экономически стабильный, у нас довольно высокий уровень доходов населения, активно участвуют в строительстве жилья северяне и различные организации из автономных округов. В 2005 году мы сдали 557 тысяч квадратных метров, к 2008 году запланировано выйти на цифру где-то 700 тысяч. Перспективная задача, стоящая перед нами, ежегодно вводить на одного жителя по одному квадратному метру. А если учесть, что население юга Тюменской области (без автономных округов) составляет один миллион 300 тысяч человек, то становится понятно, что нам предстоит еще много работы.