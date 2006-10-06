Увеличить объемы вводимого жилья – стратегическая задача

- Я неоднократно имел возможность участвовать в работе как съездов, так семинаров и выставок, которые вы проводите. Должен сказать, что они год от года становятся все более профессиональными. Хотел бы сегодня еще раз обратить наше внимание к тем, кто сегодня участвует в большой работе, связанной с обеспечением жителей Тюменской области доступным и комфортным жильем. Эта проблема остается на протяжении многих десятков лет и то, что в последнее время президент страны в числе приоритетных задач обозначил именно эту, говорит о том, что власти всех уровней сегодня действительно искренне хотят в должной мере продвинуться в решении этой проблемы.
Вы знаете, что совсем недавно - несколько дней тому назад – Тюмень посетил наш бывший губернатор Сергей Семенович Собянин, который теперь является руководителем администрации президента. Вместе с ним побывало семь полпредов нашего государства, и когда им показали все, что делается у нас в Тюменской области, в первую очередь, что удалось сделать в сфере строительства, то, конечно, полпреды удивились - насколько далеко продвинулась Тюменская область. Надо сказать, что мы действительно являемся лидерами по вводу жилья, и не только в УрФО. Наш регион действительно экономически стабильный, у нас довольно высокий уровень доходов населения, активно участвуют в строительстве жилья северяне и различные организации из автономных округов. В 2005 году мы сдали 557 тысяч квадратных метров, к 2008 году запланировано выйти на цифру где-то 700 тысяч. Перспективная задача, стоящая перед нами, ежегодно вводить на одного жителя по одному квадратному метру. А если учесть, что население юга Тюменской области (без автономных округов) составляет один миллион 300 тысяч человек, то становится понятно, что нам предстоит еще много работы.
Я должен сказать, что в 2006 году будет направлено на строительство жилья шесть с половиной миллиардов рублей для различных категорий нашего населения. Практически все эти средства из областного и федерального бюджетов.
Одним из важных путей решения жилищной проблемы в нашей стране и у нас в регионе определена ипотека. В этом году мы планируем по ипотечному кредитованию направить на строительство жилья 1,5 миллиардов рублей. Более 20-ти банков Тюменской области уже активно участвуют в этой работе. Сегодня власти Тюменской области стремятся найти наиболее оптимальное решение для удовлетворения спроса на жилье, для увеличения ввода жилья и сдерживания роста цен. Вы знаете, что недавно первый вице-премьер Медведев, который занимается этими проблемами, собрал на федеральном уровне всех участников рынка жилья, и, в первую очередь, внимание было обращено к крупному бизнесу, его участию в решении жилищных проблем. Совсем недавно Государственная дума приняла в первом чтении целый пакет законов, направленный как раз на снижение административных барьеров в строительстве, создание госэкспертизы проектной документации, единого органа строительного надзора. Мы надеемся, что принятые документы поспособствуют на местном уровне решить имеющиеся административные проблемы.
Хотелось бы, чтобы все заинтересованные силы, в том числе и риэлтерское сообщество, проявили поддержку исполнительной и законодательной власти в решении задач по увеличению строительства жилья, для удовлетворения потребительского спроса. Желаю вам плодотворной и эффективной работы!